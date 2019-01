Három szám már meghallgatható Téglás Zoli rockprojektjéről

Téglás Zoltán, akárhogy is nézzük, az egyetlen, nemzetközi szinten jegyzet magyar előadó. Az Ignite nevű, 1993-ban alapított, dallamos punkrockot vagy hardcore-t (már ha van dallamos hardcore, mit tudom én) játszó zenekarával beturnézta a világot, volt a Pennywise nevű, kultikus punkzenekar átmeneti énekese, és a még kultikusabb Misfitsé is, Slash meghallgatta a Velvet Revolver frontemberi posztjára, szóval nem panaszkodhat - legutóbbi, 2016-os albumuk a Billboard listán a 41. helyig jutott, és rendületlenül turnéztatják is. Apropó, turné. A Ignite, mint minden kisebb zenekar, sokkal hamarabb felismerte, hogy a lemezeladásokkal már nem lehet pénzt keresni, a turnézással viszont igen, és pl. 2006-ban 100 bulijuk volt, amit azért érdemes kiemelni, mert a legendásan sokat játszó Motörheadnek is csak egyszer jött össze az évi 100 koncert, szóval sportteljesítménynek semmi.

Téglás emellett sem tud megülni a seggén, hol pelikánokat ment a Csendes-óceánon, hol meg fákat Veresegyházon, ami meg a zenét illeti, rockosabb, sötétebb dolgai egy Zoli Band nevű formációval éli ki, amiben leginkább csak magyar zenészekkel dolgozik, de már 2009 óta, ha minden igaz, szóval a Zoli Band nem egy új dolog, és nem kapkodó idegbetegek alkotják (ahogy az Ignite-ot sem, amivel "rendes" lemezt 1993 óta jó, ha ötöt adott ki).

Az új lemezanyagon (tudom, idejétmúlt kifejezés, de mindegy) már jó pár éve dolgozik, amikor éppen itthon van, és mindenki ráér, akivel szeret zenélni, felvesznek pár dolgot Veresegyházán, a nagyanyja házába kialakított rögtönzött stúdióban. Az anyagon dolgozott többek között Szolga Józsi (The Idoru), Horváth István (Blind Myself), Szebényi Dániel, Lukács Peta (Bikini), Mihalik Ábel (Kiscsillag), Geröly Matyi (Ganxsta Zolee és a Kartell) meg páran még, és most úgy áll a dolog, hogy a 13 számos anyag a Hammer Records kiadásában jelenik majd meg.

Erről lehet most meghallgatni három dalt,

a Death Or Liberty címűt, aminek megírásában Randy Bradbury (Pennywise) is részt vett,

az A Separate Peace-t (ebbe a CH3 énekese, Mike Magrann segített be)

és az Angels Wings-et, amit a Zoli Band jegyez magában, fuckyeah.

Azt menten meg lehet állapítani a muzsikáról, hogy rockosabb, mint az Ignite, sőt, a legnagyobb hatást pedig a régi Alice in Chains és a grunge-korszak többi legendás szereplője gyakorolta rá (Mother Love Bone, Temple of the Dog, stb), viszont van benne valami több, valami egyedi, amitől elemelhető a grunge-tól, kezdve Téglás jellegzetes hangjával és folytatva Lukács gitárjátékával. Nem mondom, hogy sírtam a szólók alatt, de éve óta nem hallottam ilyen ízes dolgokat itthon (tőle sem).

Szóval az irány jó, hogy aztán a többi dal milyen, azt majd kiderül, mindenesetre a Spotifynál valakinek bejött, mert három metálos playlistre is feltették a nótákat. Áprilisra már egy pár állomásos európai turné le van kötve a zenekarnak, német, holland és osztrák helyszínekre, és lesz két magyar buli is, április 20-án az A38 hajón Budapesten, 25-én meg a Roncsnbárban, Debrecenben. Téglást ennél hamarabb is el lehet csípni egyébként, az Ignite-tal február 2-án és 3-án lép fel a Fish! társaságában az Akvárium klubban.