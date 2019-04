Az amúgy is beteg Ozzy Osbourne elesett, az összes koncertjét le kellett mondania

Elhalasztotta összes, 2019-re koncertjét Ozzy Osbourne, miután olyan szerencsétlenül esett el Los Angeles-i otthonában, hogy attól kiújult néhány, sok évvel ezelőtti sérülése - jelentették be a zenész Twitter-oldalán.

Ozzy elhalasztja minden 2019-es turnédátumát, mivel egy olyan sérülésből lábadozik, amelyet egy elhúzódó tüdőgyulladás közben szerzett. Ozzy elesett Los Angeles-i házában, és ez annyira súlyosbította régi, 2003-as balesetéből származó sérüléseit, hogy ezek miatt műtétre szorult. A koncerteket 2020 februárjában kezdjük el újraszervezni.

Ezt a közleményt adta ki a Black Sabbath egykori frontembere, arra a 2003-as esetre utalva, amikor egy quadbaleset következtében megállt a szíve - írja a BBC.

A 70 éves sztárt az ág is húzza, a tüdőgyulladása miatt már korábban is egy csomó koncertet le kellett mondania. Épp ezért a Facebookon azt is közölte:

Nem hiszem el, hogy már megint újra kell szervezni a koncerteket. Szavakkal ki se tudom fejezni, mennyire ideges, dühös és szomorú vagyok, hogy nem tudok turnézni. Hálás vagyok azért a szeretetért és és támogatásért, ami a családom, az együttesem, a barátaim és a rajongóim felől árad felém, ez az, ami életben tart. Tudjatok róla, hogy napról napra jobban vagyok... Teljesen fel fogok épülni... Befejezem a turnét... Visszatérek!