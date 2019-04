A ljubljanai várkápolnában koncertezett a Papaver Cousins

A Papaver Cousins nemrégiben a ljubljanai vár kápolnájában adott koncertet a MENT showcase fesztivál keretében. Az itt felvett anyag ezúttal koncertfilm és -lemez formájában is megjelenik, a fellépésről készült videó a Stenken nézhető először.

A 2016-os Stenk dalversenyen egészen a döntőig menetelő Papaver Cousins február elsején – a Banja Luka-i Sir Croissant társaságában – koncertezett a kápolnában, ahol akusztikus felállással (két akusztikus gitár, nagybőgő, cselló) lépett fel.

“Azt szerettük volna megörökíteni, ami ennek a zenekarnak az esszenciája. Ezt, azt hiszem, hogy mind a dalok kiválasztásában, mind hangzásban, és mind a képekben sikerült megtenni” – mondta a zenekar nevében Szendrey-Nagy Olivér.

A zenekar szerint a most megjelenő One of Those Nights With Papaver Cousins (itt hallgatható) a két éve megjelent, szintén hatszámos A Holy Night With Papaver Cousins folytatásaként is értelmezhető. Az anyag érdekessége, hogy azt a One of Those Things című dalt is tartalmazza, ami eddig kizárólag a Bad Writing című nagylemez bakelitkiadványán volt elérhető.

A hatszámos lemez a nemrég alapított – és egy Tom Waits-szám után elnevezett – Grapefruit Moon kiadónál jelenik meg. A MENT fesztiválról itt írtunk korábban.

(Borítókép: Vajda Réka)