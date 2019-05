A Kolorádó fesztivál is felkerült a Guardian "kicsi, de menő" listájára

A nagy nyári európai fesztiválokat (Sziget, Primavera, Rock am Ring & Rock im Park, Isle of Wight Festival, Download, Glastonbury, stb.) mindenki ismeri, akinek mindenképpen szükséges 2-3 vagy 7 nap együttlét, ezek ajánlani lassan snasszabb, mint Rogán Cili öltözködésén viccelődni. A Guardian éppen ezért inkább húsz, kicsi, de menő rendezvényt szedet össze, melyek közé a Kolorádó is bekerült. Szóval ha a mainstreamtől távol akarjuk, hogy a nyakunkba hányjanak a holland turisták, akkor ide kell elmenni (a listáról szemezgettünk):

Meadows in the Mountains (Bulgária)

A hegyekben, a görög határ mellett rendezik, négy színpad, főleg underground elektrót toló zenekarokkal. A kiegészítő programok között van jóga, wellness, erdőkerülés, napozás stb. Június 6-9, belépő €150,50 (kemping napi €6,50). meadowsinthemountains.com

Sacred Ground (Németország)

Berlintől északra, egy Trampe nevű faluban rendezik, olyasmi mint nálunk a Művészetek völgye. Idén ötödik alkalommal rendezik meg, zenei vonalon főleg elektro, kísérleti cuccok, alkalmi formációk lépnek fel. Egy nagyszínpad nappal, egy sátor éjjel a táncolni vágyóknak és slussz. A kísérő programok 99%-ba képzőművészetiek. Július 12-14, belépő €139. sacredground.de

Secret Solstice (Izland)

A nyári napforduló ünnepe Izlandon, három nap világosban. Itt már nevesítve is vannak a fellépők:Rita Ora, Morcheeba és Patti Smith tuti ott lesz Reykjavíkban. Kísérőbulikról is van szó, és lesz gyerekzóna is, ahol a kis Benedekek beatboxolni tanulhatnak. Június 21-23, belépő £127 (felnőtt), £70 (13-17 év között, az alatt ingyen). secretsolstice.is

Ypsigrock (Szicília)

Négy napos, főleg gitárzenére kihegyezett fesztivál a National, a Spiritualized és David August fellépésével. A helyszín Castelbuono, másfél órára van Palermo. 22. éve rendezik, a koncertekre egy kastély körül kerül sor, a kísérőrendezvényekre városszerte. Augusztus 8-11, belépő €99, kempingjegy plusz €39. ypsigrock.it

Parallel (Spanyolország)

A Pireneusokban rendezik egy hegyoldalban, 90 percre Barcelonától. Experimental, ambient és techno van a menün, egy színpad van, három napon át szól a muzsika. Ezer fő mehet be és kész, valószínűleg erről már lemaradtunk. A kísérőrendezvények izgalmasok, egy napenergiával működő szintit is visznek fel. Augusztus 30-szeptember 1, belépő €82, kemping ingyenes. parallelfestival.com

+1

Kolorádó (Magyarország)

A Guardian azt emeli ki, hogy Budapest szélén, a budai hegyekben rendezik meg, környezet- és természetbarát fesztivál hippikkel és néptáncosokkal, de vannak cipőnézegető gitárzenekarok is, éjjel meg technobuli. Kurt Vile and the Violators, Femi Kuti and the Positive Force, Ben UFO szerepel a kiemelt előadók között. Június 19-22, belépő £58, kemping £9.50 naponta. kolorado.hu

A teljes lista itt olvasható.