Meghalt Dr. John, a New Orleans-i zenészlegenda

77 éves korában meghalt Malcolm John Rebennack, Jr., ismertebb nevén Dr. John, írja a Rolling Stone magazin a család közleménye nyomán. A New Orleans-i zenészlegenda halálát a hozzátartozók közleménye szerint szívroham okozta.

Mac Rebennack 1941-ben született, a zene iránti érdeklődését pedig a családjától szerezte. Már fiatalon New Orleans-i klubokban zenélt, sessionzenészként pedig olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Rolling Stones, Frank Zappa, Van Morrison, a Sonny & Cher duó, valamint Harry Nilsson.

Első önálló albumát, a zseniális Gris-Grist 1968 januárjában jelentette meg Dr. John, the Night Tripper név alatt. A lemezt minden idők 500 legjobb albuma közé válogatta a Rolling Stone magazin (143. hely), és bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe is.

Pályája során több mint harminc lemezt adott ki, egyik utolsó albuma a 2012-es Locked Down volt, amelynek a Black Keysből és szólóban is ismert Dan Auerbach volt a producere, a legutolsó albuma pedig a 2014-es, Ske-Dat-De-Dat: The Spirit of Satch című, Louis Armstrong előtt tisztelgő feldolgozáslemez.

Dr. John 1989 és 2018 között hat Grammy-díjat nyert, 2011-ben beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be. Haláláról többek között Debbie Harry és Ringo Starr is megemlékezett.