Koncert közben lett rosszul Korda György

Hogy Korda György 81 évesen miért nem az unokákkal játszik, esetleg Amszterdamban füvezik a színpad helyett, azt nem tudhatom, mindenesetre hétvégén a Siófok Plázson lépett fel, és lett rosszul buli közben, amit én jelzésértékűnek vennék 49 évesen is, de nem vagyunk egyformák. A Blikk szerint Korda egy hétvégén akár három-négy haknit is letol, ám egy másfél órás koncert közben már szüksége van némi pihenőre. Mint Angus Youngnak az oxigénmaszkra, ugye.

A Bors írta meg, hogy a Plázson rendezett koncerten látszott, hogy valami gáz van, legalábbis egy szemfüles olvasó szerint, mert Korda fáradtnak és dekoncentráltnak tűnt. Az énekes a Bors kérdésére a melegre mutogatott és a sátorszínpadra, ami olyan volt, mint egy szauna.

Jól bírjuk a színpadi meleget, hiszen az elmúlt években már hozzászoktam ahhoz, hogy a lámpák miatt elképesztő hőség uralkodik a színpadon. Mostanában igyekeznek minket hűteni a színpadon, ami bizony nekem nem a legjobb. Ettől rosszul érzem magam, mivel hirtelen megcsap a hideg, és ez igen kellemetlen. Ez meg tudja szédíteni az embert, nem beszélve arról, hogy a torkomnak és a hangomnak sem tesz túl jót

– panaszolta Korda, aki egy másfélórás bulit két szünettel csinál végig, addig felesége, Balázs Klári tartja a frontot.

Ennek ellenére többet koncertezik, mint sok fiatal zenekar, bár arra mérget így hirtelen az Index szerkesztősége nem venne, hogy ezeken a fellépéseken valóban énekelnek is. A koncert / hakniszervezők ettől még szeretik őket, már 2020-ra is van lekötve bulijuk. nyáron pedig a VOLT fesztiválon lépnek fel, ha van Isten, a Slipknot előtt. (via)