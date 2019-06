Kisebb pánik tört ki a Kolorádó fesztiválon a vihar miatt

Nagyon sajnáljuk, hogy az idei Kolorádó utolsó óráiba bekavart a vihar – az időjárással egyszerűen nem lehet mit kezdeni. Azt pedig különösen sajnáljuk, hogy elkezdett terjedni a pletyka, hogy »el kell hagyni a fesztivál területét«, mert erről valójában szó sem volt. A vihar idején a szervezőség és a biztonsági szolgálat is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel, akik végül nem rendelték el a kiürítést. Szerencsére narancssárga riasztási zónában maradtunk, és nem pirosban”

– írták a Facebookon a Kolorádó fesztivál szervezői a vasárnapi időjárásra és arra reagálva, hogy többen elhagyták a viharban a fesztiválterületet, pedig a szervezők állítják, ilyesmire senki nem adott utasítást.

A hozzászólások között ugyanakkor van, aki azt írja, ő ugyan nem a haverok miatt hagyta el a területet, hanem azért, mert erre szólította fel a fesztivál egyik biztonsági őre. „Még mi is próbáljuk kideríteni, hogy mi történhetett” – mondja erről az Indexnek Csete „Manek” Gábor, a fesztivál főszervezője. „Másodpercenként egyeztettünk a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel, mert ilyenkor az általuk elrendelt protokollt kell követnünk. A narancs riasztás volt érvényben, és nem a piros, ezért sem a szekus rádión, sem szervezői szinten senki nem adott utasítást a kiürítésre. Ráadásul nem is a biztonsági szolgálat rendelné el a kiürítést, hanem a szervezők, miután felszólította őket erre a katasztrófavédelem.”

Manek azt mondja, esetleg azt tudja elképzelni, hogy valamelyik biztonsági őr hallotta a szekus rádióhálózaton, ahogyan a lehetséges jövőbeli forgatókönyvekről beszélnek a szervezők, és vagy ezt interpretálta rosszul a fesztiválozóknak, vagy ő maga értette félre. Mindenesetre a főszervező szerint az eddigi visszajelzések száma alapján a probléma mindössze nagyjából 30 embert érintett, „de mindenképpen jóval 100 alatti számról beszélhetünk”. Hozzáteszi: ha bebizonyosodik, hogy tényleg történt ilyen félreértés, igyekeznek kárpótolni azokat, akik emiatt mentek haza szükségtelenül a fesztiválról.

A fesztiválon egyébként még áramszünet sem volt – cáfolja a pletykát Manek: egy-két kisebb helyszínen kellett csak lehúzni a rolót, a nagyobb színpadokon a protokollnak megfelelően csak a legnagyobb vihar idejére kellett lekapcsolni az áramot, aztán folytatódott a műsor.

„Amint kiderült, hogy a fesztivál folytatódhat, igyekeztünk ezt minden felületen kommunikálni. Utólag is elnézést kérünk, amiért például Facebookon kommenteket kellett ideiglenesen elrejtenünk, de úgy ítéltük meg, hogy ezek közt volt kifejezetten pánikkeltő is. Ezeket most szinte mind visszaállítottunk, és mostantól egyenként válaszolunk a hozzánk beérkezett számos üzenetre is. Végül szinte valamennyi fellépést rendben színpadra tudtuk állítani egy kis csúszással, Femi Kutitól a Technokunstig. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki kitartott a helyszínen velünk - a fellépőknek és a közönségnek egyaránt. Nekünk a saras-esős végjáték ellenére is ez volt a legjobb Kolorádónk, de dolgozni fogunk azon, hogy jövőre még jobb legyen” – áll a facebookos bejegyzésben.

(Címlapkép: Kolorádó facebook)