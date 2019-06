Új albumot ad ki a Korn, az első számot már meg is lehet hallgatni

Az amerikai zenekar 2016-ban jelentetett meg utoljára stúdióalbumot, ez volt a The Serenity of Suffering. Három év kihagyás után újabb lemezt készítettek, a The Nothing 2019. szeptember 13-án debütál majd. Az albumot már elő lehet rendelni, a számok listáját is közkinccsé tették, és az első dalt is meg lehet hallgatni, tessék:

A nu metal éra egyik legnépszerűbb zenekara egyébként hamarosan a grunge korszak egyik legnépszerűbb zenekarával, az Alice in Chains-szel indul közös turnéra az Egyesült Államokban.