Hason szúrta magát a Guns N’ Roses régi dobosa

Saját magát sebesítette meg Los Angeles-i otthonában Steven Adler, a Guns N’ Roses egykori dobosa, tudta meg a TMZ.

Az 54 éves zenész lakásához csütörtökön, helyi idő szerint este fél hét körül, érkeztek ki a mentők, akik egy helyi kórházba vitték a hasán megsérült Adlert.

Hogy hogyan és miért szúrta meg magát a Guns N’ Roses dobosa, egyelőre nem tudni. Az értesülések szerint a sérülése nem életveszélyes.

Steven Adler 1985 és 1990 között volt a Guns N’ Roses tagja: ő dobolt az együttes 1987-es, Appetite for Destruction című debütlemezén, az 1988-as G N' R Lies című albumon, valamint az 1991-es Use Your Illusion II nyitószámában, a Civil Warban. Végül heroinfüggősége és alkoholproblémái miatt vágták ki a zenekarból.

(Borítókép: Steven Adler egy 2018-as koncerten Californiában. Fotó: Oliver Walker / Getty Images Hungary)