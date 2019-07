Július 19-én elindult a 29. Művészetek Völgye, ami 10 napon át, július 28-ig tart. A fesztivált három helyszínen, Taliándörögdön, Vigántpetenden és Kapolcson szervezik meg, utóbbi egyben a fesztivál központja is. Ezeket a falukat jártuk most körbe, többek között árak, ételek és trafik után kutatva. Megnéztük emellett a színpadokat és udvarokat, illetve az időjárást és az utazási lehetőségeket is.

Lejutni és bejutni

Számos lehetőség áll rendelkezésünkre a lejutásban. Budapest és Kapolcs között indul közvetlen buszjárat a Népligetből, ezzel az út kb. 3 órát vesz igénybe. A busz a központban áll meg az információs pultokhoz és mindenhez közel, menetrend hozzá pedig itt található. Aki busz helyett a kényelem miatt inkább vonattal utazna, az kicsit komplikáltabban, de gyorsabban megoldhatja az utazást. Vonatok a Déli pályaudvarról indulnak óránként (minden óra 30-kor) Veszprém felé, ott azonban az utolsó 40 percre buszra kell szállni. Veszprémből Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre is egészen gyakran indul közvetlen járat, az átszállós lejutás hátulütője, hogy habár az út időben félórával rövidebb, Veszprémben számolni kell azzal, hogy a vasútállomás és az autóbusz-pályaudvar messze van egymástól, azt a távolságot érdemes helyi buszokkal megtenni.

Aki autóval utazna a fesztiválra, annak Vigántpetenden van lehetősége ingyenes parkolásra, Kapolcson pedig számos fizetős parkoló várja a kocsival érkezőket 1000 forint/nap körüli áron. Az azonban, hogy hol áll az autónk, szinte teljesen mindegy, a fesztivál ideje alatt ugyanis ingyenesen közlekedik kétféle Csigabusz is. A Dörögdi Csigabusz Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend-Kapolcs-Taliándörögd, az Apáti Csigabusz pedig a Monostorapáti-Kapolcs-Vigántpetend-Kapolcs-Monostorapáti útvonalat járja be viszonylag gyakran, a pontos menetrend a programfüzetben és a Művészetek Völgye appban is elérhető - utóbbiban azt is nyomon tudjuk követni, hol jár éppen a buszunk.

Ha leérkeztünk a fesztiválra, a bejutáshoz információs pultokat kell keresnünk, ezeknél váltják a megvásárolt jegyünket karszalagra. Ebből Kapolcson 3 darab van, kettő a főútnál reggel 10-től éjszakáig nyitva (a faluháznál este 11-ig, a főtéren hajnal 1-ig), a Panoráma színpadnál pedig 6-tól éjfélig. Taliándörögdön a Művelődési Háznál és az SZFE Globenál, Vigántpetenden pedig a Tókertnél van lehetőségünk jegyvételre és karszalagra váltásra, szintén éjfél-hajnai 1-es nyitvatartás mellett. Helyszínen amúgy csak napijegy (5000 forint) és kedvezményes jegy (18 alatti diák és nyugdíjas 4500 forint) vásárolható, a bérletek online érhetők el.

Időjárás, szállás

Nappal végig nagyon meleget mondanak (30°C körül), estére azonban jelentősen lehűl az idő, érdemes pulóverrel, illetve a hálózsák mellé akár egy plusz takaróval is készülni. Vasárnaptól kezdve a fesztivál 4 napjára is zivatart mondanak, úgyhogy esernyőt és/vagy esőkabátot érdemes a bőröndbe csomagolni. Estére lehet számítani szúnyogokra, így pakoláskor ne maradjon el a naptej mellett a szúnyogriasztó se.

Szálláslehetőség Kapolcson egyrészt a Ferde Kempingben van, ahol sátrazni lehet, másrészt pedig a Katlan-faházaknál, ahol szobákat vagy kisebb boxokat lehet matraccal együtt lefoglalni. Sátorhely mellesleg Taliándörögdön is található, illetve mindhárom faluban vannak olyan magánházak, melyek udvarát erre a célra kiadták, így sátrazni szinte korlátok nélkül lehet a fesztiválon. Fürdési lehetőség és WC a helyszínek mindegyikén van.

Programok és helyszínek

A fesztivál helyszínei kisebb udvarokra és színpadokra szóródnak szét. A legtöbb Kapolcson található, itt a Panoráma Színpadon fellép ebben a tíz napban többek között a Hiperkarma, Péterfy Bori, a Vad Fruttik és a 30y. A Kőbánya udvarában Hobo, illetve a Kőbányai Zenei Stúdió előadásai várják a fesztiválozókat, a Kaláka Versudvarban a Kaláka együttes ünnepli 50. születésnapját, valamint Lackfi János beszélget különböző témákról szinte minden nap. Kapolcson található emellett a népzenei Folk Udvar, a Jazz udvar, a Momentán Társulat és Harcsa Vera udvara is.

Taliándörögdön van a Színmű helyszíne, illetve a színházi előadások többsége (pl. Scherer Péterrel vagy Mácsai Pállal), emellett a Világzenei udvar és a Hanfoglaló színpada is, utóbbin lép majd fel a Ricsárdgír, Szabó Benedek és a galaxisok, valamint az Esti Kornél is. Vigántpetenden található a cirkuszi sátor újcirkuszi előadásokkal, valamint az új helyszín, a Fülig Jimmy fényudvara, ahol minden nap pálinkafőzde-látogatásra van lehetőség.

Elvétve mindhárom faluban, de legfőképpen Kapolcson találkozhatunk a zenei programok mellett kézműves árusokkal is. Az 1000-2000 forintos kerámia bögréktől kezdve az 500-1200 forintba kerülő szappanokon át az 5000 forintos tortatartókig minden létező dolgot megtalálhatunk itt. Van kapolcsos hűtőmágnes, madaras hűtőmágnes, evőeszköz, szalmakalap, tűzzománc ékszer, bőrszíjak, vászontáskák, szinte minden, amit már a karácsonyi vásárokból ismerünk, csak nyáriasítva, hiszen forralt bor helyett jéghideg fröccsöket árulnak a bódék között.

Ha már fröccs

A fesztiválon egységes ital- illetve ételárak nincsenek, ugyanúgy széles skálán mozognak, akárcsak a kézműves termékek árai. Hozzájuk hasonlóan teljesen változó, mivel tudunk fizetni: sok helyen van festipay, viszont akadnak bódék, amik csak készpénzt fogadnak el, így azzal érdemes készülni. A fesztiválon tudunk vásárolni többek között

Fóti Pilsből 4 decit 540-től 690-ig,

Meggysört 800-980 között,

Borokat 300 és 500 forint között,

Felest 700-tól 1000 forintig,

Üdítőket 450-500 forintos áron, vizet 300-ért,

Presszó kávét 300 forinttól kezdve 520-ig,

Sima lángost 450 és 800 forint között,

A kürtöskalács pedig a legtöbb helyen 1200 forint, de van udvar, ahol ennyiért már kettőt adnak.

Innivalóból a sört, a fröccsöt és a limonádét repohárba kapjuk, ami viszont egységesen 200 forintba kerül. A Művészetek Völgye idén először váltott a műanyagpohárról a repohár rendszerére, de környezettudatosságból egyből a kis lépés helyett nagyot ugrottak: az ételeket idén papírtálcán és cukornádból készült tányéron kapjuk, mellé lebomló, kukoricából készült evőeszközökkel és szintén lebomló szalvétával. A fesztivál emellett gondosan ügyel a szelektív hulladékgyűjtésre is, valamint beszélgetéseket is szerveztek a klímaváltozással, fenntarthatósággal és hulladékmentes élettel kapcsolatban.

A fesztiválon túl

Jegy váltása csak az udvarokhoz és a színpadokhoz szükséges, viszont a Művészetek Völgye miatt a falu maga is felpezsdült, a kézműves vásárok és a helyi gasztronómiai helyszínek miatt önmagában is érdemes ellátogatni ide. A falusi kocsmák hangulata az átlagnál is szórakoztatóbb ilyenkor, a különböző bőrszíjból készült tarsolyok mellett falatozgatni az egy tál dödöllét pedig olyan élmény, amire még a helyiek sem biztos, hogy felkészültek.

Emellett még egy dologra biztosan nem. Ha fesztiválozóként, vagy ha csak úgy simán látogat el ide az ember, a kisbolttal még csak-csak, de a trafikkal semmiképp nem érdemes számolnia. A kapolcsi dohányboltnál mindig hosszú a sor, a taliándörögdi pedig hétköznap csak 5-ig, szombaton 3-ig, vasárnap pedig 1-ig van nyitva. Vele szemben a kapolcsi kisboltok éjfélig nyitva tartanak, viszont az este közeledtével az olcsóbb sörök miatt hosszabbak a sorok, így habár a Művészetek Völgyébe ellátogatni legalább egy napra érdemes, a bevásárlást mindenképp útközben ajánlott megtenni.

(Borítókép: Huszti István / Index)