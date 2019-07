A Bohemian Rhapsody a legrégebbi klip, amit legalább egymilliárdan láttak a Youtube-on

A Bohemian Rhapsody c. Queen-számhoz készült videóklip az első a világon, amely elérte Youtube-on az egymilliárdos nézettséget, és a '90-es évek előtt készült, írja a Variety. A klipet 1975-ben mutatták be a Top of the Pops c. angol műsorban először.

Az egymilliárdos nézettség elérésének örömére a Queen utolsó két eredeti tagja, Brian May és Roger Taylor összefogott a Universallal és a Google-lel, és digitálisan felújították az eredetit.

Emellett három másik felhasználók által készített klip is készül, az egyik szintén az emített dalhoz. Ehhez bárki feltöltheti a saját videóját az erre létrehozott honlapon.

A Don't Stop Me Now c. számhoz táncos videókat keresnek,

A Kin of Magic c. számhoz grafikusok munkáit várják,

A Bohemian Rhapsodyhoz pedig énekesek és zenészek saját verzióira kíváncsiak.

A legjobb videókat később feltöltik a Queen hivatalos csatornájára.