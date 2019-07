Jane Goodall is eljön a Sziget Nagyszínpadára

A Sziget két éve hirdette meg a Love Revolution nevű kampányt, hogy a fenntarthatóság fontosságáról és az emberi jogokról beszéljenek, elítéljék a háborúkat, a fegyverkezést és a bőrszín, vallás, vagy nemi identitás miatti kirekesztést. Idén először ehhez már „a szó valódi értelmében vett influenszereket” is meghívnak, hogy a Nagyszínpadon beszéljenek a saját témájukról – mondta a Sziget közleménye szerint Kádár Tamás főszervező.

Minderre a Love Revolution Special nevű programban kerül majd sor performanszokkal és rövid felszólalásokkal, a Nagyszínpadon a koncertek mellett.

Személyesen eljön Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, ENSZ békenagykövetet és környezetvédő. Al Gore volt amerikai alelnök, a Climate Reality Project nevű civil szervezet alapítója pedig videóüzenetet küld a fesztiválozóknak; az ő üzenetéhez kapcsolódik Rosa Anders és Milan van der Meulen aktivisták 10 perces előadása.

Eljön Emi Mahmoud költő, slam poetry-szerző, aktivista és UNHCR jószolgálati nagykövet, aki egykori menekültként sorstársai és a hátrányos helyzetű közösségekben élők helyzetére igyekszik felhívni a figyelmet. A Nagyszínpadra érkezik az amerikai Drew Dollaz is, aki utcai táncosként elképesztő hajlékonyságával vált világhírűvé, és aki több mozgásforma ötvözésével alakította ki saját, hibrid stílusát, és olyan partnerekkel dolgozott már együtt, mint Madonna, Rihanna és Skrillex. A tánc mellett Drew több emberi jogi kérdésben is igyekszik hallatni a hangját, fókuszában az öngyilkossághoz vezető gyermek- és tinédzserkori megfélemlítés, kiközösítés, illetve a szegénység és az oktatás hiányából eredő problémák állnak.

Egy másik táncprodukció is része lesz a programnak: Dakota és Nadia két svájci művész, akik a tánc segítségével igyekeznek a családon belüli erőszakról beszélni. A The Arrow akrobata duó egy szerelem történetét mutatja be, kitérve arra is, hogy nemi hovatartozástól függetlenül minden szerelem egyenlő. A SUPERAR gyerekkórus közös éneklésre hívja majd a Nagyszínpad hallgatóit: a kórus hátrányos helyzetű és menekült gyerekek számára biztosít ingyenes zenei oktatást, ezzel segítve beilleszkedésüket. A nemzetközi SUPERAR szervezet magyarországi tevékenységének finanszírozását 2018 óta a Sziget biztosítja.