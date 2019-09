Hollywoodban és San Franciscóban lép fel a Tankcsapda és a Junkies

Együtt ünnepli a jubileumát Magyarország két legismertebb rockzenekara Amerikában: a 30 éves Tankcsapda és a 25 éves Junkies október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a legendás Whisky a Go Go-ban lép fel, ahol a debreceni zenekar a hivatalos születésnapi koncertjét tartja. A hollywoodi eseményhez a somorjai Rómeó Vérzik is csatlakozik.

Tavaly ősszel jelentették be a Tankcsapda tagjai, hogy a 2015-ös, hétállomásos USA-Kanada turné, illetve a 2017-es Toronto-New York kanyar után 2019-ben visszatérnek az Egyesült Államokba. Az idén három évtizedes jubileumot ünneplő zenekar október 4-én San Franciscóban, október 5-én pedig Los Angelesben, a Whisky a Go Go-ban lép fel; a hollywoodi klubban tartják a banda hivatalos születésnapi koncertjét. A bulikra a Junkies tagjai is elkísérik a csapatot; a 25 éves rockzenekar mindkét klubban a Tankcsapda előtt mutatkozik be a kinti közönségnek.

„A zenekar története során sok olyan nagyszabású bulink volt, amikre tényleg büszkék vagyunk, elég csak a körszínpados koncertre gondolni, amilyet nem csak Budapesten, hanem Debrecenben is csináltunk már. De nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy mindig nagyobbat akarjunk az előzőnél, ezért arra gondoltunk, a 30 éves születésnapunkat tartsuk egy klubban. Ez ugye megint egy meglepő sztori, olyasmi, amilyet még nem csinált a zenekar azelőtt. A Whisky egy kultikus hely, a rockzene melegágya, azok a zenekarok, amiken felnőttünk – Metallica, Mötley Crüe, Guns N’ Roses – mind onnan indultak. Egy ilyen emblematikus helyen ünnepelni nagyon elegáns és jópofa dolog” – mondta a zenekarok közös közleménye szerint Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa.

Szekeres András, a Junkies énekese azt mondta: „Az idei fontos év a zenekar számára, amit igyekszünk a közönségünknek is emlékezetessé tenni. Örülünk, hogy a nyáron ismét volt lehetőségünk Dél-Koreában koncertezni, az pedig, hogy a pályafutásunk során először az Egyesült Államokban is felléphetünk, megkoronázza a jubileumi évet. Minden rockzenész álma, hogy egyszer Amerikában is színpadra álljon, a Tankcsapdának köszönhetően nekünk most ez összejött. Nagyon készülünk, hiszen a Whisky egy legendás hely, ahova nincs túl sok lehetősége magyar zenekarnak bejutni.”

A San Franciscó-i DNA Lounge és a hollywoodi Whisky a Go Go a Tankcsapdának már ismerős terep – a 2015-ös USA-turnéjuk során léptek fel a két klubban először a zenészek. Az akkori bulik olyan jól sikerültek, hogy a mostani koncerteket már viszonylag könnyedén le tudták szervezni, ráadásul a korábbi, vasárnapi időpont helyett ezúttal szombaton, azaz „főnapon” játszanak Los Angelesben.

A hollywoodi koncert a Junkies tagjai közül a basszusgitáros Riki Churchnek azért is izgalmas, mert Los Angelesben nőtt fel.

