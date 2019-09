Kylie Minogue megdöntötte Ed Sheeran rekordját

Kylie Minogue a 2019-es Glastonbury fesztiválon megdöntötte Ed Sheeran és Adele rekordját: a BBC által élőben közvetített koncertet átlagosan 3,2 millióan nézték, de a vége felé - a Dancing és a Spinning Around alatt - ez a szám 3,9 millió nézőig is felment.

Ezzel az ausztrál díváé lett a valaha legtöbbek által nézett Glastonbury-fellépés, mivel a 2017-es Ed Sheeran koncert ugyanitt "csak" átlagosan 3,1 millió nézőt vonzott, Adele 2016-ban pedig átlag 2 milliót, bár az ő koncertje jobb pillanataiban felment egészen 3,7 millióig.

Kylie mindent meg is tett a nagy nézettségért: nemcsak a best of-műsorral, de azzal is, hogy felhívott a színpadra két meglepetésvendéget, Chris Martint és Nick Cave-et. Utóbbival a szintén ausztrál énekes 1995-ös duettjét adták elő, a Where The Wild Roses Grow-t, ráadásul ez alatt Minogue a Nick Cave felesége, a The Vampire's Wife márka mögött álló Susie által tervezett ruhát viselt. (A koncert alatt egyébként összesen ötször öltözött át.)

De nyilván az is sokat hozzáadott a show-hoz, hogy az énekesnő többször láthatóan elérzékenyült, és visszaemlékezett arra, hogy 2005-ben is ugyanezen a színpadon kellett állnia, de akkor le kellett mondania a koncertjét, mivel mellrákot diagnosztizáltak nála. "Bárcsak máshogy alakultak volna a dolgok! De ilyen az élet. Most viszont mind itt vagyunk" - mondta a könnyeivel küzdve.

Az online koncertközvetítések idén egyébként jóval nagyobb nézettséget értek el, írja a BBC. A Youtube-on, az iPlayeren és más online platformokon 37,5 millióan néztek bele a koncertekbe, ami elképesztő, 86 százalékos emelkedés 2017-hez képest. Ezzel párhuzamosan viszont a tévés nézettség csökkent, bár közel sem ilyen meredeken: a 2017-es 23 milliós nézőszám apadt mostanra 21,1 millióra, ami még így is a valaha volt második legnagyobb szám.