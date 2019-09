Beatles-hétvége lesz Budapesten

Első alkalommal rendeznek nemzetközi Beatles-fesztivált Magyarországon. A Beatles Weekenden közös koncertet ad a világ első számú John Lennon-előadója, a chicagói Jay Goeppner és a magyar Beatles-emlékzenekar, a BlackBirds, sőt, bemutatják az Abbey Road 50 című produkciót, az idén 50 éves Beatles-nagylemez koncertszerű bemutatását a Vitáris Ivánnal kiegészült BlackBirdsszel, amit az egyik legjobb Beatles tribute zenekarnak tartanak a világon.

A budapesti rendezvényen fellép továbbá Petruska és Czutor Zoltán, előadást tart Mikó István Jászai-díjas színművész és Márton András, a KFT együttes dobosa. Utóbbi harminc évvel ezelőtt Yesterday címmel kötetben publikálta magyarított Beatles-dalszövegeit, Mikó pedig ezeket felhasználva írt Bolond a hegytetőn címmel zenés színpadi játékot, amelyet 2011-ben a BlackBirds közreműködésével mutattak be. Minden összefügg mindennel!

A Beatles Weekend területén korabeli lemezeket, ritkaságokat és eredeti Beatles ajándéktárgyakat is be lehet szerezni, de lesz még ritka és új erősítők és hangszerek kiállítása a Vintage '52 hangszervíz és a VOX jóvoltából, a kaját a Sgt. Pepper's Cafe and Bar árulja, a limitált kiadású Beatles forrócsokit meg a Rengeteg RomKafé. A rendezvényt, melynek október 5-én az Analog Music Hall, 6-án a Hard Rock Café ad helyet, a BlackBirds és a magyar Beatles Múzeum, az Egri Road hozta tető alá.