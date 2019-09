The Goal címmel jelent meg az első kislemez arról az albumról, amit a 2016-ban elhunyt zenész fia állított össze azokból a dalokból, amiken apja halála előtt kezdtek el dolgozni - írja a NME.

Adam Cohen volt a producere Leonard Cohen utolsó, You Want It Darker című albumának, ami három héttel a legendás énekes halála előtt jelent meg.

Rám hárul a feladat, hogy befejezzem azt a pár dalt, amikkel még az utolsó album felvételei alatt kezdtünk el foglalkozni

- nyilatkozta egy 2018-as interjúban.

Leonard Cohen 2016. november 7-én halt meg. Heteken belül - ahogy az már ilyenkor lenni szokott - az egekbe szökött a lemezeinek eladása, 2019. nyarán pedig 876 ezer dollárért (250 millió forintért) találtak új gazdára azok a szerelmeslevelek, amiket Marianne Ihlennek írt.