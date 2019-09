Budapestre jön a System Of A Down

A Budapest Arénában adja első magyarországi koncertjét a System Of A Down. Serj Tankian zenekara 2020. június 17-én játszik majd Budapesten, jelentették be hétfő délelőtt a szervezők.

A budapesti koncerten a System Of A Down előzenekara a brazil Ego Kill Talent lesz, akik nemrég fejezték be második albumuk felvételeit, áprilisban pedig a Metallica és a Greta Van Fleet társaságában koncertezhetnek majd.

Serj Tankian 2008-as Szigeten adott szólókoncertet, de a zenekara idáig csak egyszer játszott Magyarországon: még pályafutásuk legelején, szinte teljesen ismeretlenül, első lemezük megjelenése után, 1998 októberében a Slayer előzenekaraként léptek fel a Petőfi Csarnokban, írja az MTI.

A System Of A Downt az Index két éve nézte meg a Nova Rock fesztiválon, koncertbeszámolónkat itt lehet olvasni.