Ezért nem szabad állandóan a telefont nyomkodni

Az eredetileg szólóprojektként indul The Anahit zenekar elkészítette a legújabb klipjét a Lonely c. számukhoz, ami erősen reflektál a modernkori telefonfüggésegre és a készülékkel való kapcsolatunkra.

A mostani Lonely c. számukat Anatu brit producerrel készítették el, a klipet pedig Tóth Olivér rendezte, aki az alábbiakat mesélte a videóról:

- és ahogy a klipben is látszik, a főhős kezéből gyakorlatilag folyamatosan kiverik az utcán a telefont, mégis újra előveszi, hogy nyomkodhassa. A főhős egyébként Litauszky Lilla, az operatőr pedig Szombath Máté volt.

A klipben egyébként közel 100 mobiltelefont használtak a legújabbaktól az ősküvletekig, és ezeknek a nagy része össze is tört.

Nagyon tetszett az, hogy a magányt és az elszigetelődést tulajdonképpen a social media bevonásával szerette volna megjeleníteni. Tulajdonképpen az egész videó sztorija a dalszöveg egy sorából indult ez pedig: " cause when I drink I text my demons"