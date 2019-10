Pharrell az egyik legnagyobb slágerét kritizálta

Pharrell Williams énekes, producer, világsztár a GQ-nak adott interjújában megpróbált eltávolodni az egyik legnagyobb slágerétől, a 2013-as, Robin Thicke-kel közösen jegyzett Blurred Linestól, írja a Guardian.

Az interjúban szóba került több amerikai egyetem döntése, hogy a számot ne játsszák le nyilvános rendezvényeken, kifejezetten amiatt a sor miatt, amiben Thicke azt ismétli, hogy "I know you want it", azaz "tudom, hogy akarod". Williams azt mondta a lapnak, hogy először nem értette a felháborodást, mert szerinte a nőknek tetszett a dal, és nem értette, hogy ebben az egy sorban mi utalhatna nemi erőszakra.

Később viszont megértette, hogy ez a nyelvezet és fogalmazás az, amit olyan férfiak használnak, akik kihasználják a nőket. Pharrell tudta, hogy ő ilyet ugyan sosem tenne, de számára fontos az, hogy ezek a mondatok milyen hatással vannak a nőkre. És akkor jött rá arra, hogy az Egyesült Államokban egy "soviniszta kultúrában" él, és csak akkor esett le neki, hogy néhány száma hozzájárult e kultúra kialakulásához.

A Blurred Lines megjelenésének környékén Pharrell még védte a számot azzal, hogy olyan lányokról szól, akik jók, de nem olyan jó dolgokat akarnak csinálni, ezt pedig a tánccal fejezik ki. A dal címe – magyarul: Elmosódott vonalak – több értelmezést is elbírt.

De nem ez volt az egyetlen botrány a dal körül, 2015-ben Thicke-nek és Pharrellnek kártérítést kellett fizetniük Marvin Gaye örököseinek, amiért a számhoz felhasználták Gaye Got To Give It Up című dalának dallamát, engedély nélkül.