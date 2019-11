27 jegyet vettek, elmarad Ganxsta Zolee dublini koncertje

A hétvégén Írország fővárosában lépett volna fel Ganxsta Zolee és a Kartel, illetve Mohamed Fatima, de a koncert elmarad, ugyanis összesen csak 27 jegyet adtak el rá. A belépő ára 25 euró, azaz közel 8300 forint volt, és azok, akik már megvették a jegyeket, természetesen visszakapják az árát.

Ilyen van. Mindig szerződést kell írni. Száz bulit lemondtak már, és száz bejön helyette, eggyel több vagy kevesebb, teljesen mindegy

– nyilatkozta Ganxsta Zolee a Borsnak.

Az esemény szervezője nem kívánt megszólalni, helyette Balogh Gábor, az Írországi Magyarok TV vezetője nyilatkozott, aki segített a rendezvény reklámozásában. Balogh szerint Ganxsta Zolee járt már Dublinban, de mivel két éve nem lépett fel, mindenki azt gondolta, hogy telt ház lesz.

Kétszázötven ember jelezte az eseménynél, hogy jönne, ami nem túl nagy elvárás, ám az augusztus óta árusított jegyek csak nem akartak elkelni.

Hogy pontosan mennyit buktak a szervezők, azt nem lehet tudni, a Bors szerint több százezer forintos tétel is lehet, persze telt ház esetén is csak minimális nyereséggel számolhattak volna.

Balogh Gábor szerint egyébként „egyre telítettebb a dublini magyar rendezvények piaca”, az elmúlt pár hétben több hazai előadó is (például a Szomszédnéni Produkciós Iroda ) fellépett a városban, és novemberben még Kalapács- és Sub Bass Monster koncert is lesz.