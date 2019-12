Elkészült a szakítás utáni csajhimnusz

Eléggé bírjuk a Stenken a budapesti Skeemers garázspunk zenekar dolgait, annak meg pláne örülünk, hogy nálunk debütál az együttes új videója és nagylemeze is.

A Can't Do No Good c. nagylemezre rákerültek a zenekar idei EP-jén szereplő számok is, amihez hozzácsaptak még hat újat is. A lemez producere egyébként a zenekar gitárosa, Juhász András volt, a kifejezetten kreatív borítót pedig a POPpins-kitűzőkért is felelős Udvardi Ramóna készítette.

soundcloud:

A hat új dal egyike a Bathroom Song című szám, amelyhez a zenekar készített egy klipet is.

Ez a dal az egyik legrégebbi számunk, már az első koncerteken is játszottuk, de valahogy sosem került felvételre egészen idénig. Talán pont amiatt, mert Krisszel találtuk meg azt a feszes dobtempót, ami ezt a dalt végül a helyére rakta. Szinte minden koncertet ezzel kezdünk, úgyhogy ideje volt tisztelegni előtte egy klippel.

- meséli Ferenczi Szonja énekes, aki egyébként maga rendezte a videót is.

A dal maga egyébként arról az állapotról szól, amikor szakítás után egy nap felkelsz, és érzed, hogy már túl vagy rajta, már nem olyan erősek az érzéseid, most már akár túl is éled. A klipben öt lányt látunk, akik a szakítás utáni lét különböző fázisaiban vannak: a piáló, dühöngő pasizós csaj a Beat on the Brat klotyójában, a síró lány, aki kétségbeesetten hivogatja a csávóját és nem éri el, a férfiutáló, full közönyös lány, aki arcpakolásokkal és kávéval próbál túlélni egy előző esti bulit, a femme fatale, aki épp valami booty call miatt csípi ki magát és a spiri, aki kiüldözi a rossz energiákat a lakásból a fiú távozása után. Szóval ez végülis egy szakítás utáni csajhimnusz.

A klipben egyébként az egyik lányt Schoblocher Barbi, a Blahalouisiana énekesnője alakítja, de egy rövid pillanatra felbukkan a videóban Simon Bálint is, az Ivan & The Parazol dobosa.

Aki esetleg szeretné élőben is elkapni a zenekart, az nézzen el pénteken az Aurórába, ahol a Skeemers mellett fellép még a Doggos és a California Nightmares is.