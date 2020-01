Emlékérmét bocsátottak ki a Queen tiszteletére

A brit Királyi Pénzverde (The Royal Mint) hétfőn emlékérméket bocsátott ki a Queen tiszteletére. Közleményük szerint a Queen az első brit rockegyüttes, amely egy érmén szerepel II. Erzsébet királynővel.

Az MTI híre szerint a Királyi Pénzverde a Zenei legendák című új sorozata keretében örökítette meg az érméken Freddie Mercury zenekarát. Chris Facey, a pénzverde érmetervezője elmondta, hogy az érméken megjelenő hangjegyek a zenekar 1975-ben megjelent, Bohemian Rhapsody című slágerét idézik.

A brit Itv.com cikkében Chris Facey azt is felidézte, hogy az 1992-ben bemutatott, Wayne világa című film klasszikussá vált, autóban bólogatós jelenetében hallotta először a zenekar máig legnagyobb slágerét, amely azonnal Queen-rajongóvá tette őt.

A díszdobozban érkező emlékérmékett arany, ezüst, valamint egy olcsóbb változatban is meg lehet vásárolni. A korlátozott példányszámban kiadott érmék ötfontos, olcsóbb címlete 13 fontért (5100 forintért) szerezhető be, a drágább, aranyozott százfontos érme 2020 fontért (800 ezer forintért) kapható.

A brit Királyi Pénzverde YouTube-csatornáján hétfőn egy videó is megjelent, amelyen a zenekar tagja, Brian May mutatja be az érméket. "Ez a legelső érme, amelyen a Queen és a királynő (Queen) látható" – viccelődik a felvételen.

(Borítókép: Queen Productions Ltd / Reuters)