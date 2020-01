Öt év szünet után Orfűn tér vissza a Heaven Street Seven

Bejelentette a Fishing on Orfű fesztivál a 2020-as teljes fellépőlistáját. Ebből kiderül, hogy kizárólag magyar zenekarok lesznek a fesztiválon, visszatér az öt éve feloszlott Heaven Sreet Seven és itt tartja a 20. születésnapját a 30Y is. A június 17-20. között megtartott fesztiválra ezzel el is indult a napijegyek értékesítése.

Az elmúlt egy-két évben leginkább az volt feltűnő Orfűn, hogy a korábbi próbálkozások után elengedték a külföldi fellépőket, miközben az igazán nagy és drágább magyar produkciók is egyre kevesebben fértek oda a fesztiválra, például idén sincs Halott Pénz vagy Punnany Massif, pedig mindkét formáció komoly pécsi gyökerekkel rendelkezik.

A két headliner idén a 30Y és a Heaven Street Seven lesz. Előbbi itt tartja a 20. születésnapját, utóbbi pedig az öt évvel ezelőtti feloszlás után áll össze két alkalomra, amelyből az egyik Orfűn lesz, a másik pedig augusztus 1-én a Budapest Parkban. A Bohemian Betyars a Parno Graszttal zenél majd, fellép a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan filmzenéjét előadó produkció, de a fesztivál érezhetően nyit az új zenei generáció felé is a hiphoppal, hiszen lesz Krúbi, Gege, Funktasztikus, Kapitány Máté és Lil Frakk, Mykee Mykanic, Mulató Aztékok, Sör és Fű, illetve a Slow Village is.

Ami érdekesség, hogy a bejelentett fellépőlista alapján se Kispál és a Borz-visszatérés, se Kiscsillag-koncert, de még akusztikus fellépés sem lesz Lovasi Andrástól. A Lovasi-rajongókat kárpótolhatja, hogy Kispál András fellép majd Brautigam Gáborral és Püspöki Péterrel.