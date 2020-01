Az Aerosmith dobosát kidobók zavarták el saját zenekara próbaterméből

Az embernek vannak mindenféle romantikus elképzelései arról, hogyan működik egy rockzenekar. Hogy bandázás van, összetartás, haverság, mindenki egyért, egy mindenkiért, ha bajod van, Pista, megoldjuk, addig nem indul a Barkas Salgótarjánba, míg benne nem ülsz, stb. És ez igaz is egy pontig, addig, míg a Barkas helyet már Ford Tranzitok viszik a zenekart, ami már Kft és van könyvelője meg személyzetis Marikája, és Pista, a remek dobos, csak egy fogaskerék a sokból. És amikor a fogaskerék kicsorbul, és a gépezet elkezd kattogni, akkor Pista helyére betesznek egy másik fogaskereket. Szegény, Pista, ugye.

A zenekarokon belüli diszfunkciókról a legőszintébben (már amennyire ez lehetséges) a Some Kind of Monster című, Metallicáról szóló dokumentumfilm számol be, legyen elég annyi, hogy a kifelé mutatott, tökéletes kép mögött pontosan annyi elfojtott probléma, trauma, sérelem, évtizedes haragtartás lapul. Viszont amikor egy zenekarnak melóznia kell, és egyszerre menni egy irányba, akkor ezek a dolgok általában háttérbe szorulnak, és a köz, a vállalkozás érdeke, no meg a pénz felülír mindent.

Aztán van az a pont, amikor nem megy. Ilyenkor van tagcsere, nyilvános sárdobálás, felesleges ragozni. Az Aerosmith történetében voltak sötét korszakok, Steven Tyler énekest és Joe Perry gitásost nem véletlenül csúfolták Toxic Twinsnek, a két pali több drogot tolt magába a hetvenes-nyolcvanas években, mint az összes akkori zenekar tagsága. De az a csúfság nem fordult elő velük egyszer sem, hogy a saját próbahelyükre nem engedték volna be őket. Joey Kramer dobossal viszont igen: a Grammy-gálán fellépő Aerosmith próbatermébe egyszer csak nem engedte be két, a zenekar által felbérelt kidobó.

Az esetnek persze vannak előzményei, a 69 éves dobos tavaly tavasszal orvosi problémák miatt egy időre kiszállt a zenekarból, a helyére beülő dobtechnikusa viszont olyan jól bevált hogy amikor jelentkezett, hogy most már jól van, és jönne dolgozni, zenésztársai, akikkel 50 éve húzza az igát, közölték vele, hogy majd ha bizonyít, akkor. Értsd: Steven Tylerék nincsenek meggyőződve arról, hogy a zenekar alapító tagja, annak nevének kitalálója képes-e úgy dobolni, ahogy azt az Arosmith megkívánja. Kramer elküldte őket a picsába, erre reakcióul kizárták a zenekari próbákról, és egy sajtóközleményben nem túl finoman arra célozgattak, hogy Kramer

sem szellemileg, sem fizikálisan nincs jól.

A dobos perelt, de hiába, a bíróság szerint féléves kihagyás után nem életszerű, hogy csak úgy sikerül beülni a zenekarba, és úgy dobolni, mint addig.

Az Aerosmith július 24-én Budapesten lép fel, de hogy ki lesz a dobosuk, azt egyelőre megtippelni sem lehet.