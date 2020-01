Jó dolog a szerelem, csak néha azért elég nagy szemétláda

Új klippel jelentkezik az Ivan and The Parazol. A dal maga először egy esküvőre készült, de képileg többről is van szó, mint magáról a szerelemről: halál, gyilkosság és temérdek vér mellett egymásra találás, ölelés és együtt ébredés. A klip a Stenken látható először.

A zenekar eddig pár kivételtől eltekintve alapvetően angol dalokat írt, de most ismét egy magyar számmal próbálkoznak.

Az élet furcsa tükörképeiről, az érzésekről és a szerelem különböző állapotairól. A Néha kevés, néha több című száma a zenekar gitárosának, Balla Máténak az esküvőjére készült, ő azonban úgy döntött, legyen inkább mindenkié.

A zenekar frontembere, Vitáris Iván azt is hozzátette a dal születéséhez, hogy mindamellett, hogy a keverés és a master ennél a számnál is Los Angelesben készült, közben Miley Cyrus producerével is összetalálkozott:

Bár a felvételek itt készültek Budapesten, a keverést most is Will Anspach-ra bíztuk. Ő mesélte, hogy miközben az EastWest Stúdióban dolgozott, Miley Cyrus producere meghallotta a számot, és teljesen „rápörgött”, mert érdekelte, hogy mi ez az UFO-nyelv és a hangzás.

A klipet a tavaly megjelenő film, a FOMO - Megosztod, és uralkodsz rendezője, Hartung Attila készítette. A klipben a filmes kamera mellett látható VHS és handycam felvétel, illetve szerepel benne például Törőcsik Franciska és Trokán Nóra is. A videóklip koncepciójáról a rendező azt mondta,

olyan filmet szerettünk volna készíteni, ami tükrözi a gondolatainkat a szerelem különböző állapotairól, és asszociatív módon értelmezi annak folyamatait. A klip tartalmát olyan szemszögből vizsgáltuk, hogy melyek azok a motívumok, amik mélyítik és szabadon tovább értelmezik a szövegben rejlő gondolatokat.

A Néha kevés, néha több című számot Budapesten legközelebb március 11-én lehet meghallgatni az UP Újpesti Rendezvénytérben. Az Ivan & the Parazol egyébként a pesti koncert után külföldre is megy, lesz fellépésük például Berlinben is. A zenekarral egyébként tavaly májusban beszélgettünk a Stenk Podcastben.