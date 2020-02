Öt év után új albummal jelentkezik Justin Bieber

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Grammy-díjra nominált Purpose című 2015-ös lemez óta öt évnek kellett eltelnie, hogy ismét új zenei anyaggal jelentkezzen az egykori tinisztár, Justin Bieber. Persze a zeneileg nem túl produktív időszak alatt is jöttek hírek az énekesről: párkapcsolati hullámhegyek és -völgyek mellett egy ideig depresszióval is küzdött Bieber, ám úgy tűnik, végül sikerült feldolgoznia, hogy az egész gyerekkorát voltaképpen beszippantotta a zeneipar.

A hosszú hallgatás után kiadott album címe, a Changes is arra utal, hogy Bieber most megpróbálja újrapozicionálni magát, a 17 számot tartalmazó zenei anyagban pedig olyan előadókkal dolgozik együtt mint Post Malone, Travis Scott, Kehlani és a Quavo tagja, Mignos. Az új lemezzel egyébként a 25 éves énekes májustól turnézni is fog, amin részt vesz majd Kehlani és Jaden Smith is.

Az albumról január elején jelent meg az első szám, a Yummy című dal, ami a toplisták második helyéig jutott. Hogy a többi dal hogy sikerült, azt mindenki meghallgathatja, hiszen az egész lemez elérhető a legnagyobb zenei streaming-szolgáltatókon.