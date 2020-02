56 évesen meghalt Andrew Weatherall DJ, zenei producer

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

56 éves korában, tüdőembólia következtében meghalt Andrew Weatherall brit zenei producer és DJ – írja a menedzsment közleménye alapján a Guardian.

Sajnálattal tudatjuk, hogy Andrew Weatherall, a jeles zenész és DJ 2020. február 17-ének reggelén eltávozott. A halálát tüdőembólia okozta. Kórházban kezelték, de a vérömleny sajnos elérte a szívét. Halála gyors volt és békés

– áll a menedzsment közleményében.

Weatherall a '80-as évek acid house mozgalmának kulcsfigurája volt. Zenélt a Sabres of Paradise-ban, majd az abból alakult Two Lone Swordsmen duóban Keith Tenniswooddal, de a leghíresebb munkája talán az volt, hogy ő volt a Primal Scream áttörést jelentő, 1991-es albuma, a Screamadelica producere.

Olyan előadók dalait remixelte, mint Björk, a My Bloody Valentine, a Chemical Brothers vagy Saint Etienne, de készített remixet a New Order 1990-es focivébéhez írt dalából, a World in Motionből. Producerként dolgozott Beth Ortonnal is, majd 2002-ben újra dolgozott a Primal Screammel, az Evil Heat lemezen.