20 éves korában megölték Pop Smoke-ot

20 éves korában meghalt Pop Smoke amerikai rapper, eredeti nevén Bashar Barakah Jackson, akit Los Angeles-i otthonában gyilkoltak meg a szerda hajnali órákban, írja a Los Angeles Times.

A helyi rendőrség először csupán annyit közölt, hogy egy fegyveres rablás során otthonában lőttek meg egy férfit, aki később egy nyugat-hollywoodi kórházban életét vesztette. Kiadója, a Republic Records közleményéből derült ki, hogy az incidensben Pop Smoke vesztette életét.

A Los Angeles-i rendőrség tájékoztatása szerint 4 óra 55 perckor rablás miatt riasztották őket a Hollywood Hills-i ingatlanhoz, majd hat percen belül a helyszínre értek, ahol megtalálták a meglőtt rappert, akit bár kórházba szállítottak, hamarosan belehalt sérüléseibe.

A rendőrség egyelőre sem azonosítani, sem letartóztatni nem tudta az elkövetőket. A TMZ információ szerint az ingatlanban éppen bulit tartottak, amikor megjelent a két maszkos ismeretlen. Több lövést is leadtak, majd elmenekültek.

A portál információi szerint a Brooklynban született és nevelkedett rapper minden bizonnyal bérelte a Los Angeles-i ingatlant, amely eredetileg a Real Housewives of Beverly Hills című valóságshowból ismert Teddi Mellencamp, illetve férje, a számos környékbeli lakást birtokló Edwin Arroyave tulajdona.

Pop Smoke Meet the Woo 2 című anyaga kevesebb, mint két hete, február 7-én, jelent meg. A fiatal rapper haláláról többek között 50 Cent, Nicki Minaj, Chance The Rapper, Young M.A. és Freddie Gibbs is megemlékezett.