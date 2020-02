Nehéz idők járnak a BTS-re a koronavírus miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az egyik legsikeresebb k-pop zenekar hétfőn újságírók és rajongók nélkül tartott sajtótájékoztatót, az eseményt a BTS Youtube-csatornáján élőben közvetítették. A hivatalos közlemény szerint azért választották ezt a megoldást, mert a kormány javaslata szerint kerülendő minden olyan rendezvény, ahol emberek nagyobb csoportja gyűlhet össze. Dél-Koreában eddig heten haltak meg a koronavírus miatt, és több mint 700 a fertőzöttek száma. Miután kiderült, hogy - írja a BBC.

[공지] 방탄소년단 'MAP OF THE SOUL : 7’ 발매 글로벌 기자간담회 관련 변경사항 안내 pic.twitter.com/4p9EhBo6YJ — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) February 23, 2020

A BTS-nek a napokban jelent meg Map Of The Soul: 7 albuma, és emiatt több televíziós műsorba is elhívták őket, vasárnap volt például az M Countdown legújabb epizódjának felvétele, ami február 27-én kerül például adásba. A szereplést nem mondták le, de mivel a műsorkészítők is úgy döntöttek, hogy a járvány terjedésének megakadályozása miatt egy ideig közönség nélkül forgatnak, ezért a BTS üres nézőtér előtt lépett fel.

A koronavírus miatt egyébként elhalasztották egy nagyszabású koncertet, ahol a BTS mellett olyan k-pop előadók léptek volna még fel mint Zico, az NCT 127 és a Cherry Bullet, és a február 27-ére tervezett Koreai Zenei Díjátadó Gálát sem rendezik meg, illetve nem a megszokott formában, a győzteseket online jelentik be.