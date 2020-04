Egy koreai popsztárnak sikerült kombinálnia a bolondok napját a koronavírussal

Április elseje van, ilyenkor elég gyakran trefálkoznak az emberek kamuhírekkel és más hasonló klikkhajhász húzásokkal, azonban a koreai JYJ popcsapat egyik tagja, Jaejoong sikeresen átlépett egy elég egyértelmű határt. A popsztár Instagramon jelentette be mind a kétmillió követőjének, hogy elkapta a koronavírust, amit aztán felkapott a helyi média és aggódó rajongók ezrei fejezték ki a szolidaritásukat. Aztán kiderült, hogy az egész csak egy vicc volt.

Dél-Koreában eddig közel 10 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, és 165-en haltak meg a vírusban, de az énekes lett volna legismertebb fertőzött az országban, ezért érthető módon a helyi sajtó kiemelten kezelte a bejelentést. A New York Times szerint a férfi egy óra múlva bevallotta, hogy csak vicc volt az egész, azonban még a közismerten fanatikus K-pop rajongók is negatívan reagáltak, hogy pont egy ilyen helyzetben lehetne valami mással is viccelődni.

A népharag miatt a férfi letörölte az Instagram-profilját, majd később elnézést kért, amiért olyanokat írt, hogy kórházba került, és elnézést kér azoktól, akiket esetleg megfertőzhetett. Később azt írta, hogy vállalja a felelősséget a rossz tréfáért és minden ezzel járó büntetést.

Az eset azért különösen kellemetlen, mert több országban (Németország, Tajvan, India) is bejelentették, hogy a bolondok napja idején különösen szigorúan veszik az álhíreket és a vírussal kapcsolatos hamis információkat terjesztőket, Thaiföldön például öt év börtön vagy 3000 dolláros büntetés is járhat ilyenért, de Dél-Koreában is büntetik az álhírterjesztést.