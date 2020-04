Nyolcmillió dollárt zenéltek össze Elton Johnék a koronavírus-koncerttel

Közel nyolcmillió dollárt gyűlt össze két jótékonysági szervezet, a Feeding America alapítvány és a First Responders Children's Foundation gyermekszervezet számára a vasárnapi, Living Room Concert for America nevű adománygyűjtő koncertnek köszönhetően, írja a Variety.

Az online esemény házigazdája Elton John volt, rajta kívül olyan sztárok jelentkeztek még be az otthonaikból, mint Alicia Keys, Billie Eilish, Dave Grohl (Foo Fighters), Sam Smith, Demi Lovato, Mariah Carey, a Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong (Green Day), valamint Camila Cabello és Shawn Mendes.

A házigazda a Don't Let the Sun Go Down on Me című számát, a Backstreet Boys az I Want It That Way-t, Billie Joe Armstrong a Boulevard of Broken Dreams-t, Billie Eilish és Finneas O'Connell a Bad Guy-t, Dave Grohl a My Hero-t, Mariah Carey és csapata pedig az Always Be My Baby-t adta elő (a teljes műsorlista itt), utóbbit már teljes egészében meg is lehet hallgatni:

A fellépők az otthonaikból, nappalijaikból és konyháikból csatlakoztak az egyórás műsorhoz, amit a Fox közvetített, és aminek mintegy 8,7 millió nézője volt összesen.