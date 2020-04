Meghalt Bill Withers, háromszoros Grammy-díjas énekes

Az 1970-es évek énekes-dalszerzője 81 éves korában halt meg hétfőn Los Angelesben. Komplikációk léptek fel a szívével, írja a BBC.

Withers sok népszerű, '70-es évekbeli dalt írt, mint például a Just The Two Of Us, Lovely Day vagy a Use Me. 1985-ben abbahagyta a saját dalok felvételét és leállt a fellépésekkel, zenéi viszont később is nagy hatással voltak az R&B és a hip-hop stílusokra. Az énekes zenei pályája alatt három Grammy-díjat is nyert, további négyre pedig jelölték. Witherst 2014-ben beválasztották a Rock and Roll Hall of Fame-be is.

Legismertebb száma a Lean On Me című, 1972-es soul dal volt, amit a nyugat-virginiai bányászvárosban, Slab Forkban töltött gyermekkora ihletett: itt, ha nehéz idők jártak, a szomszédok mindig segítettek egymásnak. A dal mondanivalója miatt a mostani koronavírusjárvány idején újra aktuálissá vált, többen is megosztották a közösségi médiában a Lean On Me eredeti vagy átköltött változatát, hogy így támogassák az egészségügyben dolgozókat.

(Borítókép: Bill Withers 1973-ban. Fotó: Fin Costello / Redferns / Getty Images)