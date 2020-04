Orfű után augusztusra tették az idei Kolorádó fesztivált is

Jó nagy tumultus lesz nyár végén a magyar fesztiválpiacon, ugyanis a Fishing on Orfű után a nagykovácsi Kolorádó fesztivál is bejelentette, hogy a járvány miatt a hivatalosan bejelentett dátummal ellentétben kénytelenek augusztusban megrendezni a fesztivált.

Az új időpont augusztus 12–15. lenne, ami azt jelenti, hogy az eredetileg tervezettel ellentétben nem üti egymást a Kolorádó és a Fishing on Orfű, hiszen az utóbbit augusztus 26–29-re tették át. Ebben az időpontban lesz a tradicionálisan nyárzárónak tekintett SZIN is Szegeden. A közleményben azt írják, sikerült elérni, hogy az összes eddig bejelentett fellépő ugyanúgy zenélhessen, ahogy eddig tervezték.

Ma még senki sem tudja, hogy milyen lesz a járvány utáni világ, lesz-e olyan, mint régen, vagy valami egészen újat kell felépítenünk. Mi, akik a Kolorádót szervezzük, abban viszont biztosak vagyunk, hogy egy ilyen megrázkódtatás után még sokkal nagyobb szükség lesz szabadságra, közös élményekre, és egy olyan helyre, ahol együtt lehet lenni, koncerteken, bulikban, művészeti előadásokon, vagy csak egy szép réten heverve, egy hatalmas, színes gömböt bámulva. Iszonyatosan várjuk a pillanatot, amikor végre mindez ismét megvalósulhat. Elég hálásak leszünk akkor az életnek

– mondja Manek Gábor főszervező.

A már megvásárolt jegyek jók az új időpontra is, de ha valamiért végül mégsem tudják megszervezni a rendezvényt, akkor természetesen mindenkit kárpótolnak. Az ezzel kapcsolatos információk itt érhetők el.

Mindez azt jelenti, hogy augusztusban már most iszonyatosan nagy tülekedés kezdődhet, hiszen a jelenlegi helyzet szerint ebben a hónapban lesz a Sziget, a B. My Lake, a Strand, a Fishing on Orfű, a Kolorádó és a SZIN is. Már ha a járványhelyzet megengedi.