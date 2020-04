Meghalt Lee Konitz jazzszaxofonos

92 éves korában meghalt Lee Konitz amerikai jazzszaxofonos. A zenész New York Lenox Hill negyedének kórházában vesztette életét szerdán, halálát koronavírus-fertőzés okozta, erősítette meg fia, Josh Konitz az NPR-nak.

Lee Konitz orosz és osztrák származású szülők gyermekeként született Chicagóban. 11 éves korában meg élete első klarinétját, amit később szaxofonra cserélt. Több mint hetven éves pályája során számtalan felvételen szerepelt, olyan nevekkel dolgozott, mint Bill Evans, Anthony Braxton, Charles Mingus, Max Roach és Bill Frisell.

1949-ben és 1950-ben Miles Davisszel is zenélt, a közös felvételek Davis rendkívül nagyhatású, Birth of the Cool című válogatáslemezén jelentek meg 1957-ben. Az album szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben is. Lee Konitz a Birth of the Coolon szereplő zenészek utolsó élő tagja volt.

Sikerei ellenére sosem lett gazdag, nem volt sajtósa, ügynöke, de még emailcíme sem.