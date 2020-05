Meghalt Dave Greenfield, a The Stranglers billentyűse

Vasárnap 71 éves korában meghalt Dave Greenfield, a The Stranglers nevű brit zenekar billentyűse, nem sokkal azután, hogy az új típusú koronavírussal diagnosztizálták. Greenfield nemrég huzamosabb időt töltött kórházban szívproblémákkal, ezt követően lett pozitív a koronavírus-tesztje – írja a BBC.

A zenekar Facebook oldalán a zenekar tagjai mellett a menedzserük is elbúcsúzott a billentyűstől, mint írták, egy valódi zenei géniuszt vesztettek el. Dave Greenfield 1975 vége óta tagja a zenekarnak, és mint írták, az azóta eltelt 45 év alatt világszerte ismertté vált a zenei tudása, illetve a sokszor meghökkentő játékstílusa miatt.

Ő írta többek közt a The Stranglers legismertebb számát, a heroinról szóló Golden Brownt, ami 1982-ben a második helyig jutott a brit listákon. A kritikusok gyakran hasonlították a játékát a The Doorsból ismert Ray Manzarekéhez, de ő egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy inkább Jon Lord (Deep Purple) és Rick Wakeman (Yes) voltak a fő inspirációi.

A The Stranglers 1974-ben alakult punk/new wave zenekar, az 1977-ben megjelent Rattus Norvegicus című debütáló albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Utolsó lemezük 2012-ben jelent meg, és éppen idén nyáron indultak volna búcsúturnéra, amit végül a járvány miatt kellett lemondaniuk.