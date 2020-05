Egy befektetői találkozón azt nyilatkozta Michael Rapino, a Live Nation vezérigazgatója, hogy 2021-re teljes erőbedobással térnek vissza az élőzenei piacra. A Live Nation a világ legnagyobb koncertszervező-cége, Magyarországon szinte minden nagyobb külföldi sztár arénás koncertjét is a cég szervezi.

Rapino arról is beszélt az NME szerint, hogy arra is készen állnak, hogy csökkentett létszámú közönségnek tartsanak koncerteket, illetve akár közönség nélküli, streamelt vagy autós koncerteket is kipróbálják, ha nincs más megoldás. Rapino arra számít, hogy ha nem lesz a járványnak egy erős második hulláma, akkor 2021 harmadik és negyedik negyedévére minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

A Live Nation az egész iparág legfontosabb szereplője, ezért is érdemes figyelni, milyen megoldásokban gondolkoznak a jövőben. Sok helyen valós megoldásként tekintenek az autós mozik mintájára működő koncertekről, és ha átmenetileg ebben lát pénzt a Live Nation, elképzelhető, hogy a következő hónapokban világszerte egyre több ilyen esemény lesz. Németországban, Svédországban és Dániában már egyre népszerűbbek az ilyen típusú koncertek és bulik.