Vera Lynn lett a legidősebb énekes, aki felkerült a legjobb 40 albumot jegyző brit slágerlistára, a 103 éves énekesnő legnépszerűbb dalainak Vera Lynn 100 című albumával pénteken a lista 30. helyére került, írja a BBC híre nyomán az MTI.

A 2017 márciusában megjelent válogatásalbum javarészt a második világháború európai befejeződésének 75. évfordulójára rendezett ünnepségeknek köszönheti újbóli mostani népszerűségét.

Az évforduló alkalmából, május 8-án, Katherine Jenkins mezzoszoprán az üres londoni Royal Albert Hallban lépett fel, ahol azokat a dalokat adta elő (The White Cliffs of Dover, A Nightingale Sang in Berkeley Square), amelyek a brit és a szövetséges katonákban tartották a lelket a háború alatt. Sőt, egy virtuális duettet is énekelt Very Lynn-nel.

Vera Lynn énekelte a háború talán leghíresebb brit hazafias dalát, az 1941-ben Nat Burton által írt The White Cliffs of Dovert, amely azóta is rendre felcsendül brit háborús megemlékezéseken. Másik, szinte himnuszként számon tartott dala, a We'll Meet Again a frontra induló, szeretteiket hátrahagyó katonák szívét töltötte meg a viszontlátás reményével.

2017-ben Vera Lynn volt az első százéves énekes, aki ugyanezzel a válogatáslemezzel a slágerlista harmadik helyére került.