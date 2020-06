Avicii múzeum nyílik jövőre Stockholmban

Múzeum nyílik jövőre Avicii emlékére szülővárosában, Stockholmban - írja az MTI producer emlékét ápoló Tim Bergling Alapítványra hivatkozva.

Az Avicii Experience-kiállítás egy új, 2021 nyarán megnyíló digitális kulturális központban, a Space-ben kap helyet.

Az Avicii-múzeum látogatói a lemezlovas életútját felidéző, részben eddig nem publikált fotók, videók és emléktárgyak nézegetése közben belehallgathatnak a világ egyik legjobbjának tartott DJ eddig kiadatlan zeneszámaiba is - mondta Per Sundin, a stockholmi ABBA-múzeumot is működtető Pophouse Entertainment ügyvezetője.

A stockholmi főpolgármester szeretné, ha az Avicii-múzeum elősegítené a párbeszédet a mentális egészségről és az öngyilkosság-megelőzésről.

Avicii-t 28 évesen, 2018. április 20-án találták holtan Omán fővárosában, Maszkatban, ahol barátaival nyaralt. Az ománi rendőrség akkor azt közölte, hogy nem találtak gyanús körülményt halálával kapcsolatban, a halál okát pedig a család kérésére nem tárták a nyilvánosság elé. Később a család által közzétett nyílt levél azt sugallta, hogy Avicii öngyilkos lett.

Avicii-t kétszer jelölték Grammy-díjra, valamint elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját.

Az Avicii halála után a család által életre hívott Tim Bergling Alapítvány elsősorban olyan személyek és szervezetek támogatására összpontosít, amelyek a mentális betegségek és az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykednek Svédországban és külföldön.

