Instagramon énekelt a félelmeiről a 12 éves fekete fiú, szerződést ajánlott neki a Warner

Egy nappal azután, hogy Minneapolisban egy fekete férfi, George Floyd életét vesztette, miután egy rendőr majdnem 9 percen keresztül térdelt a nyakán, egy 12 éves fiú, Keedron Bryant az Instagramon megosztott egy dalt, amit az édesanyja írt, és ami arról szól, hogy afroamerikai tinédzserként milyen félelmek gyötrik. Johnetta Bryant elmondta, azért írta a dalt, mert egy fekete fiú édesanyjaként és egy fekete férfi házastársaként nagyon szíven ütötte a videó, ami George Floyd haláláról készült.

A posztot eddig több mint 1,1 millióan lájkolták, és több mint 36 ezer hozzászólás gyűlt össze alatta. Olyan ismert emberek nyilatkoztak elismerően az I Just Wanna Live című dal fiatal előadójáról, Keedron Bryantről, mint az Egyesült Államok korábbi elnöke, Barack Obama, a kosaraslegenda LeBron James, valamint Janet Jackson és Lupita Nyong'o.

A dalra felfigyelt egy producer, Dem Jointz is, aki korábban együtt dolgozott Christina Aguilerával, Rihannával, Dr. Drével, és úgy döntött, megírja hozzá a zenét, ötletével pedig fel is kereste a családot. Az új változat a Warner Recordshoz is eljutott, és azonnal szerződést ajánlottak a fiúnak. Június 19-én pedig már meg is jelentetik a dalt, a bevételt pedig az egyik afroamerikai jogvédő szervezetnek ajánlják fel, illetve további egy dollárt adományoznak minden egyes amazonos lejátszás után a megjelenéstől számított első 24 órában, írja a Billboard.

Akták George Floyd halála után zavargások robbantak ki az USA-ban Egy rendőr percekig térdelt egy fekete férfi nyakán. Miután erről videó került ki, komoly zavargások kezdődtek számos amerikai városban. Tizenöt államban a Nemzeti Gárdát is bevetették.

