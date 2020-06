Beyoncé nem fogja lehajtott fejjel hordani a koronát

Beyoncé bejelentette, hogy az új vizuális albuma (értsd: klipfilmje) a Disney+ szolgáltatón jelenik meg július 31-én. A Black Is Kingbe már bele is lehet kukkantani.

Beyoncé-tól nem idegen a Disney világa, nemrég Az oroszlánkirály CGI-változatában volt szinkronhang, illetve bedolgozott annak a filmzenéjébe is. Ami még szintén nem idegen tőle, az a vizuális albumok világa, a 2013-as Beyoncé és a 2016-os Lemonade című albumai is úgy jelentek meg, hogy már készen volt egy-egy klip minden számhoz, és sokszor nehéz volt elválasztani a látványt a hangtól, és fordítva.

A Black Is Kinget Beyoncé maga írta és rendezte is, a zenéről még egyelőre sokat nem tudni. Így néz ki a beharangozója, amiből eléggé lejön, hogy ez is tematikailag egy szálra fűzött, de stílusban elég különböző kisfilmekből fog összeállni. A képekből ítélve megint terítéken lesz a fekete amerikaiak öröksége, a vadnyugat mítosza, egy adott ponton aszteroidák (vagy ahogy később kiderül: csillaggyermekek) csapódnak a parton pózoló Beyoncé mellé, akinek a szájából elhangzik az is a narrációban, hogy nem lehet lehajtott fejjel viselni a koronát.

Beyoncé legutóbb a Homecoming című koncertfilmet és az ahhoz tartozó albumot adta ki még 2019-ben, 2018-ban pedig a férjével, Jay-Z-vel dobott piacra közös lemezt The Carters címmel. Idén június 19-én jelentette meg a Black Parade című új számát, feltehetőleg már a Black Is Kingről.

Az amerikai idő szerint most vasárnap este, online tartott BET-díjátadón Beyoncé kapta a humanitárius díjat, amivel azokat a hírességeket díjazzák minden évben, akik a legtöbbet teszik a fekete közösségért. A díjat Michelle Obama adta át neki, a beszédét, amiben Beyoncé azoknak ajánlotta a díját, akik most éppen a változásért vonulnak Amerika utcáin, itt lehet megnézni: