Több százmillió forintot szán a kormány a vallásos könnyűzene támogatására

A kormány több százmillió forintot juttat pályázat útján a vallásos könnyűzene képviselőinek hangszer-beszerzésre és -felújításra, írja az MTI.

A most megnyílt pályázati felületen keresztül százmillió forint fog jutni kezdő hangszereseknek, 300 millió a keretösszeg a profi zenészeknek, százmillió pedig a határon túli magyaroknak új hangszerek vásárlására. Folytatódik a templomi orgonák és más hangszerek felújítási programja, erre is százmillió forintot biztosít a kormány

- nyilatkozta Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára. Hozzátette, tavaly is volt hasonló kezdeményezés, akkor 600 millió forintos keretösszegre lehetett pályázni, de akkor nem egyéneknek, hanem az egyházi közösségek segítségével.

A hangszeres támogatásra vonatkozó információk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján keresztül érhetők el, pályázni augusztus 10-ig lehet.

A magyar könnyűzenének egyébként most már saját miniszteri biztosa is van, a kormány Demeter Szilárdra bízta ezt a posztot, és pár nappal a kinevezése után a Válasz Online közzé is tette azt a hétoldalas dokumentumot, amelyben Demeter felvázolja, hogyan tervezi társadalmiasítani, átszervezni és megreformálni a magyar könnyűzenét. A tervezetről készült cikkünk itt olvashatja.