Jimmy Page is szerepel a Rolling Stones őszre ígért kiadványában

A Led Zeppelin gitárosa, Jimmy Page úgy ötven éve rögzített egy Scarlet című dalt a Rolling Stones tagjaival. A szám eddig a fiókban (vagy ott, ahol a kiadatlan dalok szoktak) hevert, de kapóra jött a Stones ősszel megjelenő gyűjteményes kiadásához.

A címben emlegetett Scarlet feltehetőleg Page lánya lehet, legalábbis a The Guardian ezt tartja a legvalószínűbb inspirációnak. A szám több, eddig kiadatlan felvétellel együtt a Stones 1973-as, Goats Head Soup című albumának szeptember 4-én megjelenő deluxe kiadásán kap helyet. A régi-új felvételek közül a Criss Cross már meg is hallgatható:

Az újrakiadott Goats Head Soup-ot a zenekar weboldalán már elő lehet rendelni. Lesz benne négy album, egy 120 oldalas, ritka fotókat és írásokat tartalmazó könyv és négy poszter, de gondoltak az alacsonyabb jövedelműekre is, hiszen lesz kétlemezes kiadás is (bakeliten és CD-n is) amiben a második lemezen az együttes 1973-as brüsszeli koncertfelvétele (Brussels Affair) kap helyet.

Ez volt az Stones-anyag, amin az Angie című azóta klasszikussá érett ballada először megjelent. Mick Jagger, a zenekar énekese az újrakiadás mellé azt nyilatkozta, szívének nagyon kedves album ez, és annak idején mindent beleadott, és büszke a végeredményre. Az 1962 óta aktív zenekar No Filter nevű turnéjának betett a koronavírus, a kiadvány az érdeklődés fenntartására kiválóan alkalmas.

Az együttes jelenleg teljesen új anyagon dolgozik készülő lemezéhez, amely a 2005-ös A Bigger Bang óta az első stúdióalbuma lesz. Eddig egy szám, a Living in a Ghost Town című jelent meg az új anyagról, még valamikor áprilisban.