Öngyilkos lett Elvis Presley unokája

27 éves korában elhunyt Benjamin Keough, Elvis Presley unokája, írja a Hollywood Reporter. A TMZ úgy tudja, hogy Elvis unokája öngyilkos lett.

Benjamin Keough Lisa Marie Presley és zenész férje, Danny Keough fia volt (a pár 1994-ben vált el), és a kaliforniai Calabasasban halt meg. A hírek szerint fegyvert használt az öngyilkossághoz. Keough-ról egy ideig úgy tűnt, hogy követi nagyapját, és zenész lesz, a hírek szerint 2009-ben 5 millió dolláros, öt albumra szóló lemezszerződést is kötött a Universallal, amit aztán tagadott a kiadó.

2012-ben a férfi is szerepelt abban az archív felvételekből álló videóban, amelyben édesanyja, Lisa Marie és nagyapja, Elvis éneklik az 1954-es I Love You Because c. számot.

Lisa Marie Presley első házasságából egyébként született még egy lány is, Riley, aki egy ideje színésznőként dolgozik, és szerepelt a legutolsó Mad Maxben, illetve a Logan Lucky c. filmben is. Presley tavaly júniusban posztolt közös fotót a gyermekeivel:

Mama Lion with cubs ❤️💙🖤🧡🦁😘 pic.twitter.com/UiYoceWHWN — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) June 20, 2019

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.