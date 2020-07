Radics Béla: Én nem nyalok a komcsiknak, mint az Illés meg az Omega

Radics Béla, a magyar rockzene történetének egyik legendás alakja. A Tűzkerék és Taurus zenekarok gitárosa 36 évesen halt meg, hangfelvétel nem sok maradt utána, de így is több zenészgenerációra volt hatással. Szókimondó, megalkuvást nem ismerő angyalföldi gyereknek ismerték, ennek köszönhetően került bele egy Farsangi fedőnevű ügynök 1970-es jelentésébe, amit az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tett közzé a Facebookon.

A jelentés szerint Radics az Ifjúsági Parkban, egy Tűzkerék-koncert után beszélgetett Farsangival, akinek lekommunistázza az Illést és az Omegát. Az Illés nem sokkal azelőtt volt angliai turnén, melynek során a BBC-nek adott interjúban panaszkodtak az itthoni klubmozgalomra és a hazai könnyűzene anyagi és erkölcsi megbecsülésének hiányára, sőt, a hosszú hajúak kvázi üldözését is megemlítették, ami Radics szerint frankó dolog volt (olyannyira, hogy az Illést egy évre el is tiltották a fellépéstől), de nem Angliában kéne emberkedni:

Farsang ezen a ponton rámutatott, hogy az Ifipark KISZ-védnökség alatt áll, szóval ha ennyire antikommunista, miért lép ott fel, mire Radics ezt felelte:

Az Ifipark nem sokkal később felbontotta a szerződését a Tűzkerékkel, hogy vajon a fenti jelentés miatti retorzióként, azt soha nem tudjuk meg.

A pár napja közzétett jelentésben lekomcsizott zenekarokat a Blikk megkérdezte, hogy ezt mégis így hogy, egyöntetűen meghökkentek. Szörényi Levente szerint Radics folyamatosan mellette ült a turnébuszban, amikor az Illés és a Tűzkerék együtt ment koncertezni, és nyomát sem látta rajta a megvetésnek. Az Omega énekese, Kóbor János szerint nem igaz, hogy benyaltak a kommunistáknak.

Soha semmilyen támogatást nem kaptunk a „rohadt kommunistáktól”, mindent a saját erőnkből értünk el. Célul tűztük ki, hogy az Omegának legyen saját arculata és a nemzetközi mezőnyben is megmutassuk magunkat, amit el is értünk. Ehhez képest Bélánál hangsúlyosabb volt a kultusz iránti vágy. Ő volt a lázadó virtuóz, Jimi Hendrix hazai helytartója, szerintem ebből a jelentésből is kiviláglik, azt a szerepet élte, amit a rajongók elvártak tőle. Szemtől szemben Béla teljesen normálisan viselkedett. Még a klubunkban is fellépett a Tűzkerék utáni zenekarával, a Taurusszal. Minket a kollégák bántása sosem zavart, mert ami nem igaz, amiatt nem sértődik meg az ember.