Mick Jagger és még számos zenész kéri arra a politikusokat, hogy engedély nélkül ne használják dalaikat

Többek között Mick Jagger, Lorde és Sia is aláírta azt a nyílt levelet, amiben több tucat zenész felszólítja a politikusokat, hogy kérjenek engedélyt tőlük, mielőtt kampánycélokból felhasználnák a számaikat, írja a BBC.

Az Egyesült Államok elnökválasztásra készül, és kampányidőszakban rendszeresen előfordul, hogy a zenészek engedélye nélkül használják fel a dalakait, az USA jelenlegi elnökét, Donald Trumpot többek között Rihanna, Adele, a Rolling Stones és a Panic! At The Disco is felszólította, hogy a kampányrendezvényeken ne játsszák az ő dalaikat, és volt, aki kijelentette, ha kell, jogi útra tereli az ügyet.

Az amerikai szerzői jogi törvények szerint amennyiben egy kampányrendezvénynek otthont adó helyszín rendelkezik a megfelelő, a nagy jogkezelőkön át szerzett engedélyekkel, akkor az eseményen szólhat zene is. Igaz, az előadók jelezhetik, ha úgy gondolják, az, hogy a szerzeményüket ismételten lejátsszák az engedélyük nélkül, az negatívan befolyásolja az imidzsüket és a hírnevüket. A zenészek szerint azonban ez így nem elég, nem ártana változtatni a hatályos jogszabályokon.

Az aláírók augusztus tizedikéig szeretnének választ kapni a címzettektől arra vonatkozóan, mit szeretnének tenni azért, hogy a követeléseik teljesüljenek.

A nyílt levelet Jagger, Lorde, Sia mellett olyan előadók és zenekarok írták még alá mint például Alanis Morissette, Cyndi Lauper, Elton John, Elvis Costello, Sheryl Crow, az Aerosmith, a Blondie, a Green day és az R.E.M.