A raktárkoncertek segítenek, de nem mentik meg a zeneipart

A koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese az élőzenei szektor, amelynek a legfontosabb bevételi forrását a nyári fesztiválszezon adja. Idén viszont teljesen elmaradt a fesztiválszezon, ami a magyar gazdaságnak is igen komoly kiesést okoz. Nem csak a zenekarok és rendezvényszervezők maradtak bevétel nélkül, hanem a zeneipari háttérmunkások is, vagyis a hangosítók, a világosítók vagy a roadok, nem véletlenül indult el nemrég online kampány CoVideo néven a megsegítésükre. A kormányra is egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy csináljon valamit, mert hetente tologatták a döntéseket, változtatták az álláspontjukat, mire végül kitalálták, hogy augusztus végéig tartják az 500 főnél nagyobb tömegrendezvényekre vonatkozó tiltást. Ennek következtében a korábban még bizakodó rendezvényszervezők is kénytelenek voltak lefújni a programjaikat, így a zamárdi Strand Fesztivál, a velencei-tavi EFOTT, a Fishing On Orfű, a szegedi SZIN, a Paloznaki Jazzpiknik és az adyligeti Kolorádó Fesztivál is elmarad. Cserébe bejelentették, hogy 5,3 milliárd forinttal és “garázskoncertekkel” segítik majd az iparágat. Aztán Szentkirály Alexandra kormányszóvivő egy videóban jelentette be, hogy a “garázskoncertekből” “raktárkoncertek” lesznek, és többek között Balázs Fecó, Demjén Rózsi és a Tankcsapda is a nevét adta a projekthez.

Szentkirályi videója, meg úgy általában a kormány élőzenei szektorral kapcsolatos kommunikációja meglehetősen szerencsétlenül alakult az elmúlt hetekben, azonban annyit sikerült megtudni, hogy a háttérben milyen egyeztetések zajlanak. A kormány a jelek szerint nem segélyt akar adni, hanem inkább teljesítményhez kötné a támogatást, ezért a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és az állami tulajdonban lévő Antenna Hungária Zrt. vezényli le azt a “raktárkoncertsorozatot”, amelynek keretében több tucat magyar zenekar és előadó ad profi koncertet az Antenna Hungária egyik raktárában, amit streamelnek is majd.

Több forrással is beszéltünk, akik hangsúlyozták, hogy rendkívül ködös még a koncepció számos eleme, és ők sem maradéktalanul elégedettek, de

jobb híján ez van, ez is nagy segítség most.

A legtöbben attól tartanak, hogy az Orbán Ráhel-féle MTÜ olyan feltételeket szab, amikbe a legtöbben nem szeretnének belemenni, és az sem véletlen, hogy a projekthez csak olyanok adták a nevüket, mint Demjén Rózsi vagy Balázs Fecó, ugyanis a legtöbb magyar előadó kifejezetten tart attól, hogy a jelenlegi helyzetben nyíltan elköteleződjön a program mellett.

Beszéltünk Lobenwein Norberttel (Volt Fesztivál, Akvárium, Strand Fesztivál), akit a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda kért fel arra, hogy vegyen részt a projektben, fogja össze a fesztiválokat, és közösen dolgozzák ki a részleteket. Lobenwein elmondta, hogy alapvetően három részre osztották a munkát, ő fogja össze a fesztiválos vonalat, Rózsa István, Demjén Ferenc menedzsere kezeli a veterán zenészek körét, és van, aki a cigányzenészekkel foglalkozik majd, bár azt nem tudtuk meg, hogy ennek ki lesz a felelőse.

Lobenwein összehívta a nagyobb magyar fesztiválok szervezőit, hogy állítsanak össze egy listát azokról, akiket meghívtak az idei fesztiváljukra fellépni. Külön kiemelte, hogy személy szerint egyetlen zenekart sem szeretne kiválasztani, ezért kérte fel a hazai fesztiválszervezőket a közreműködésre. Ezeket a zenekari listákat összevetik, és azok a zenekarok kapnak “raktárkoncertes” fellépési lehetőséget, akik a legtöbb fesztiválon felléptek volna. Az még nem tiszta, hány ilyen hely van, 30-50 fellépésről lehet hallani a fesztiválos zenekarok esetében, de a cél az, hogy ez a szám akár 100-150-ig is felmehessen.

A koncepció szerint a fellépő zenekarok a gázsijuk ötszörösét kapják meg egy ilyen fellépésért, de körülbelül 15 millió forintig terjedhet ez az összeg, hogy a legnagyobb headlinerek ne kerüljenek irreálisan sokba. Naponta három koncertet tartanak majd az Antenna Hungária raktárépületében, de egyelőre az még tervezés alatt áll, hogy legalább pár száz embert beengedjenek ezekre a fellépésekre. Az biztos, hogy az állami cég streameli majd a koncerteket.

Azt egyébként többen is kifogásolták, hogy miért egy állami raktárban kell koncerteket tartani, miért nem a fővárosi és vidéki klubokat támogatják ezzel, de mire letettük a telefont, addigra Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hogy a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Múzeum 2,2 milliárd forinttal segíti majd a kisebb vidéki klubokat és koncerthelyszíneket, nagyobb klubokat és határon túli koncerthelyszíneket is. Ez gyakorlatban annyit jelent,majd, hogy nyolc kisebb vidéki klub és koncerthelyszín egyenként maximum 9 millió forintos támogatást kap, 10-10 kisebb könnyűzenei koncertre. Húsz nagyobb klubnak pedig egyenként 30 millió forintot adnak, ebből szintén 10-10 könnyűzenei eseményt valósíthatnak meg. Emellett 11 határon túli klubnak is 9 millió forintos támogatást nyújtanak.

Több helyről is azt hallottuk, hogy ugyan a legtöbb zenekar kifejezetten ódzkodik a projekttől, jobb híján ez a lehetőségük maradt arra, hogy valahogyan segítsenek magukon és a háttérembereken. Hallottunk olyan zenekarról, amely a komplett gázsiját a háttérzenészeknek és technikusoknak ajánlja fel, hogy pár hónapig még ki tudják húzni, hiszen a legnagyobb sztároknak van annyi tartaléka, hogy át tudják vészelni a nehéz időszakot. Azonban ez csak egy nagyon szűk réteg, sok olyan zenekar is lesz, akiknek gyakorlatilag ez maradt az egyetlen lehetősége, hogy nyáron fizetős koncertet tarthassanak.

(Borítókép: Fesztiválozók a Balaton Sound Fesztiválon 2018-ban. Fotó: Szekeres Máté / Index)