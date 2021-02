YouTube-diszkó 8. hét

YouTube-diszkó sorozatunkban a Felkapott YouTube-videóklipeket elemezzük. Ezeket a zenei videókat nézik legtöbben itthon, és mivel a YouTube az új rádió, a „felkapott” az új slágerlista. Lássuk, mit szerettek nagyon a héten!

Rabosították a magyar popszakmát! A legnézettebb YouTube-videók között egyértelműen a börtön a sláger–téma a héten. Aki nem börtönben van, az anyjához ír dalt, vagy biblikus szexpartit tart a paradicsomban. Mindeközben kiderül, hogy minden producer ugyanazt az Ableton producer bundle-t kapta a szüleitől karácsonyra.

Bruno x Spacc – Cella ft. Manuel 2/3

Szűk ez a cella Kellett a della Nem tudtam soha, hogy hol a határ Odakint valahol sír az anyám

Ezen a héten egyértelműen a börtönromantikáé a főszerep. A Cella című szám első versszakában szegény Spacc az, akit sajnálni kell, hiszen miközben fogolyként „elkerüli a sok gyilkost”, „megroppan a lelke” ezért „felhívja az anyukáját”. Arcán sehol egy sebhely, szeme csillog, szája csókos.

A duó másik tagja, Bruno is pont annyira kemény, mint egy tejszínes camembert, divatosan lehúzza a narancssárga börtöndresszének cipzárját, és összeráncolt csajozós szemöldökkel panaszolja el, hogy nemcsak a lánca, de a bilincs is fénylik (fényesebb a láncnál a bilincs?). Végül Manuel rántja le a leplet a bűnszövetkezetről, hiszen egyből feldobja társait, és kiböki, hogy „miattatok kerültem ide be”. Neki nem volt akkora szerencséje, egyből a gumiszobába került, amit minden jel szerint egy kreatív óvodáscsoport dekorált zsírkrétával.

A film kulcskérdése lehet, hogy, ha Manuel kezeit leszorítja a kényszerzubbony, akkor ki zselézte be a haját: Talán a börtönőrök ennyire gondoskodóak és trendérzékenyek? Közben, ahogy Manuel hangja és az arca is torzul már a gumiszobában, két tettestársa (akik miatt ő börtönbe került, ugye) trükkös pacsit ad egymásnak egy üvegajtó előtt (menza? egészségügyi szoba? igazgatói iroda?), majd egész egyszerűen megszöknek, mit sem törődve szegény Manuellel.

MISSH – Amit szeretek, megöl x BURAI

Missh sosem lesz a női emancipációért küzdők kedvence. Még akkor sem, ha ezúttal a Bibliából idéz, és ájtatosságtól túlfűtötten markolássza szívét kereszttel a nyakában. Bizony nem más ő, mint az épp bűnbe esett, és talán éppen ezért már teljesen széttetovált Ádám, aki megkérdezi a kígyó zöldségest, hogy megtapogathatja-e az almát, mielőtt megveszi. A zöldséges válaszul csak sziszeg valamit, amire a félmeztelen Missh láthatóan nem nagyon figyel, mert arra koncentrál, hogy behúzza a hasát. Még ki sem fizette az almát, máris két Évát dominál egyszerre.

Biblia ide vagy oda, egy ekkora bika nem éri be csak egy nővel. Az Évák amúgy elég polinak tűnnek, hiszen ahogy félrenéz „Ádám”, egyből egymással kobráznak, mint Zimány Linda Jude Law-val. Hát, ettől sem fogják jobban megszeretni a nők vagy a hívők, szóval ne várjuk apácákat majd az első sorokban. Aztán a lányok átköltöznek a vörös lámpás negyedbe, és csak két, még tovább tárgyiasított sziluett Évát látunk, akik ezúttal a kígyóval táncolnak szexin.

Az almáról már mit sem tudni, valószínűleg a kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt, ugye (vagyis Missh behúzta). 01:50-től minden megváltozik, fehérbe váltunk, és Burai olvas fel Coelhót. Ekkor a lányok már nejlonba vannak csomagolva, a néző pedig attól félhet, hogy valaki megrendelte őket az Amazonon, és a szemünk láttára fogják kiszállítani őket. A hét legbiblikusabb tartalma a trendingben, ki gondolta volna, hogy pont Misshtől kapjuk meg.

NEMAZALÁNY x SOFI – ÜRES SZÍVEK

Végre egy tisztelettudó dal, amelyben nem börtönből szöknek, nem almát lopnak kígyóktól, vagy fegyveres rablásban vesznek részt. „Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom”. Sőt, ezek szerint a kedves mama még azt is megengedte Nemazalánynak, hogy feketére fesse a haját. Lil G-vel való szakítását követően a motivációs popzenében próbálja ki magát, Petőfi Sándor után ezúttal József Attila ad ihletet, és megszületik az új „Mama”.

Kicsit nehezen áll össze a kép, a sok triolázásnak teljesen alárendelt a szöveg érthetősége, de egy sor végül megmagyarázza a megmagyarázhatatlant, és kiprovokálja a hallgatóból a legfontosabb kérdéseket: „Sokáig cipeltem én is a vállamon feleslegesnek hitt bőröndöket”. Miért hitte, hogy feleslegesek? Ha azt hitte, hogy feleslegesek, miért cipelte mégis őket? Mikor jött rá, hogy nem is feleslegesek? És ekkor miért tette le ezeket a bőröndöket mégis? Megannyi kínzó kérdés, amelyekre nem találunk válaszokat.

Talán ez a paradoxon szülte a konfliktushelyzetet, ami dalszöveg kiindulópontja. Egy profán, hétköznapi példára lefordítva ez annyit jelenthet, hogy megnézem, beleléptem-e egy kutyaszarba, mert tök gyanús. Nem, nem léptem bele, mondom, de miközben ezt kimondom, hopp, már bele is léptem egy másikba. De nem, nem lehetek ilyen szigorú Nemazalányékkal, hiszen komoly társadalmi szerepet vállalnak azzal, hogy segítenek a sok csellengő, elkóborolt embernek, hiszen szövegükben szerepel a popzene legkedvesebb és leghiánypótlóbb szava, a „hazatalálsz”.

Hiro feat. Tóth Andi – Félember

Már megint a börtön, már megint a bilincs, csak Hiro könnycsepptetkója és középen elválasztott zselés haja az újdonság. Ki tudja, mi lehet a levegőben most, a 8. héten, hogy a börtön ilyen hangsúlyos szerepet kap a popkultúrában?! Lehet, hogy a közel egy éve tartó karantén ennyire bezárta a dalszerzők tudatát? Lehet, hogy már a képzeletünk sem szárnyalhat szabadon, maximum este 8 előtt, amikor a tetovált zenész még fel sem kelt?

Bárhogy legyen is, el kell fogadnunk, hogy ez egy ilyen hét, lássuk, hogy boldogul Hiro Tóth Andival, sikerül-e megsiratnia, ahogy nem is olyan régen Tóth Gabinak simán sikerült. Spoiler: sikerül. Mi az, hogy! Az összes sírva éneklős zsáner el van játszva töviről hegyire hanggal és arccal. Sőt, ehhez a sírásbizottság 4 tiszteletbeli tagját is megkapja, akik szigorú sírászsűriként ellenőrzik, hogy elég szomorú-e Andi. Egy hófehér teremben ül ugyanis négy meglett felnőtt ember, és szigorú fejjel nézik a siránkozó énekesnőt.

Ha jól értem, a síráscasting jegyzőkönyvbe azt írják, Tóth Gabi óta nem tudott így sírni magyar énekesnő. Nem csodálom, hogy utóbbi félti a sírfeliratát (sírva nevetős szmájli). Újabb spoiler: nem, sajnos nem jönnek össze Hiróval a klip végén. Hirónak amúgy mázlija van, hogy Andi hisztije elvonja a figyelmet kappanhangjáról és bárgyú szövegeiről. Kettővel lejjebb a felkapott videók között sminktanácsokat is kapunk Tóth Anditól Liluland csatornáján, ez eggyel könnyebben nézhető, mint a klip. Apropó, a zene egy tisztességgel összerakott ballada, ami úgy tapad az ember tudatalattijába, mint Andira a púder.

DR BRS – Csak még egyszer

Nekem ez a kedvencem a héten. Szintén a mama témát dolgozza fel, de úgy, hogy közben nem kell a tenyerünkbe temetnünk az arcunkat. Őszinte, szívbe markoló szöveg természetesen, érthetően előadva. A már nem élő anyját szólítja meg, és meséli el neki, mi történt 2014 óta, amit ő már nem láthatott. „Hallanám újra, hogy leszidsz, de nagyon, hogy sokat iszom, és hogy milyen dagadt vagyok”.

Nem affektál, nem akar amerikai vagy gengszter lenni. A klipben valódi archív felvételeket látunk a mamáról és ballagó fiáról, nyaralásról, vasárnapi ebédekről. A jelenben játszódó szálban pedig a generációfolytonosság jegyében egy Adidas melegítős kisfiút, akit nagyanyja sohasem láthatott. Ha csak egy klipet néznél meg a héten, ez legyen az!

+1

Daft Punk – Epilogue

Így kell stílusosan szakítani. Vége a legendás Daft Punknak, és a tőlük megszokott hűvös eleganciával búcsúznak. A 8 perces Epilogue című kisfilmben úgy teszik be maguk mögött az ajtót, ahogy David Bowie tette a Blackstar konceptlemezzel és a Lazarus videóval, vagy a Beatles a The End című számmal. Szokatlan és örömteli hír, hogy a videó bejutott legfelkapottabb magyar videók közé.