YouTube-diszkó, 9. hét

YouTube-diszkó című sorozatunkban a felkapott YouTube-videóklipeket elemezzük. Ezeket a zenei videókat nézik legtöbben itthon, és mivel a YouTube az új rádió, a „felkapott” az új slágerlista. Lássuk, mit szerettetek nagyon a héten!

„Felettem van Isten, alattam egy Chrysler.” Ilyen autókkal járnak a magyar zenészek: AMG Merci, BMW 750 Long, Chrysler 300C. A heti szupercsapat pedig: hercegek és nagy királyok, sugar daddy és sugar baby, Curtis atya és a behéliumozott Gődény György.

Húzós hét volt a YouTube-diszkóban.

G.w.M x KKevin - NAGY KIRÁLY

AMG a Merci, M-es a BMW AMG a Merci, M-es a BMW AMG a Merci, M-es a BMW AMG a Merci, M-es a BMW

Ez a dal a királyságról szól. Nem is akármekkora királyságról, hanem a nagy királyságról. Ennek megfelelően a felső négy sor egészen pontosan meghatározza, milyen márkájú és típusú gépjárművek jöhetnek szóba a királyi udvarban. Ehhez képest már az első képkockán egy Volkswagen az AMG Merci dublőre, de hát, végül is, krumpli-burgonya, ugye, kicsire nem adunk.

Már csak azért sem, mert a két autó egy reptéren parkol, a kép jobb szélén pedig egy helikopter parkol, láthatóan a két főhősre várva. Innen már sejthető, hogy G.w.M és KKevin valóban nem kispályához van szokva.

A klip elején in medias res egy adásvételbe csöppenünk négy, fekete maszkos vírusrettegő és a két maszk nélküli rapper között. Az adásvétel tárgya, vagyis a kriminált matéria egy valószínűleg 5G-sugárzó oltóanyagokat tartalmazó táska. De jaj, hirtelen a legkisebb maszkos nekiugrik a két főhősnek, akik bizonyítandó, hogy a nagy királyok a pokolban is nagy királyok, leverik a négy rosszfiút, és még arra is van idejük, hogy belekiabálják a szám intrójába, hogy G.W.M. music production. Egyrészt ez nekem kicsit olyan, mintha Steven Spielberg bekiabálná a Cápa elején, hogy Steven Spielberg, másrészt pedig nem értem, hogy miért ′dzsívíemnek′ ejtik, de nevezzük ezt királyi szabadságnak.

A reptérről egyenesen flexelgetni indulnak, és egy pénzesős szobában mesélnek társadalmi és financiális viszonyaikról. De hoppá! A királyi többest elkapja egy igencsak szigorú rendőr, és felváltva hallgatja ki őket bőrkabátban. Mindeközben megtudjuk, mitől király a király: „Csinálom a pénzt, és nem a pénz csinál.” „Nekem a rapzene a ribancom”, „BMW 750 Long húsz misi, házakban van kétszáz millám, hagyjuk is”.

A klip dramaturgiai fordulópontjánál, amikor épp egy széttetovált szőke lány duckface-el a kamerába, egyszer csak megáll az idő, és visszatekerődik a film egészen a legelejéig: ezúttal a két rapper békésen megegyezik a négy, maszkos terroristával, kezet fognak, mutatják a felfelé mutató hüvelykujjat, főhőseink beszállnak a királyi helikopterbe, majd elindulnak a pusztaság felé. A zene királyi, jó kis dicsekvős, flexelgetős gengszterrap. Az pedig, hogy BMW- és Merci-típusokat mutatnak be a popzenében, egyszerre forradalmi és hiánypótló. Szívesen megtudtam volna még többet az úttartásról, kényelmi funkciókról, töréstesztekről, a váltó dinamikájáról stb. Ezek helyett csak egy elég jó számmal és egy elég rossz klippel kellett beérnem.

Szabó ádám x Curtis – Ez vagyok én

Gengsztermusical! Hiába oximoron, mégis megszületett, itt, a szemünk előtt, a 9. heti YouTube-diszkóban. Szabó Ádám harmonikáját Curtisre cserélte, és egy kosztümös filmben mutatja meg, hogy mennyire kemény is tud lenni: még sörözik is. Megtekintését csak nagyon bátor felnőtteknek ajánlom.

A klip egy James Bond-szerű akciófilm próbál lenni. Párhuzamosan látjuk a bárpultot melankolikusan támasztó Ádámot, egy lánnyal az ölében cigiző-söröző Curtist, majd a már kikötözött, csapzott, véresre kínzott Ádámot. Ugyanaz bánhatott el vele ilyen csúnyán, aki kalitkába zárhatta a teljesen indokolatlanul szereplő, Marilyn Mansonnak maszkírozott lányt. Aztán Ádám összevérez egy korsó Csíki sört, amikor hátulról fejbe lő valakit. Hát, addig jár a korsó a kútra, ugye… szóval az ilyen ne csodálkozzon, ha végül megkínozzák.

Kínzás ide, vér oda, szabadságától megfosztott, abuzált lány, na bumm! Ami ezután jön, a legunortodoxabb dolog, amit valaha láttam: Curtis egy pap. C-U-R-T-I-S A-TY-A! Kereszttel a nyakában, két gépfegyveres apáca gyűrűjében igyekszik Ádám cellájába feladni az utolsó kenetet. Ha felnyírt hajú papot látsz, azonnal kezdj gyanakodni! Itt is váratlan dolog történik, ugyanis fegyvert ad Ádámnak, hogy lövöldözve kimeneküljenek az épületből, és ketten beszálljanak a szép autójukba, mit sem törődve a kalitkában hagyott szegény lánnyal. Directed by Jimy J. Hollywood, búcsúzik a felirat, én pedig epekedve várom az új filmjét, hátha abban majd Schobert Norbi alakítja az MTA elnökét. A zene és a szöveg is annyira maníros, hogy egy vasárnapi rántott húst is be lehetne velük manírozni.

Bagossy Brothers Company – Fordul a világ

Az egyetlen alter rock a trendingben, jó egy kis levegőt venni a sok 808-as gépdob után. De az örömöm nem felhőtlen, hiszen hamar kiderül, hogy a Bagossy Brothers tulajdonképpen nem más, mint a szegény ember Quimbyje. Nosztalgizáló, modoros éneklés, összehordott alter gondolatfoszlányok, amelyek nem állnak össze igazi mondanivalóvá. A fordul a világ szövege álboomerkedő, álértékszembesítő: régen minden jobb volt. Most minden rossz. Még szerencse, hogy mi tudjuk, mi értékes, és mi nem.

Megébred mély álmából a lélek, mert élnem kell, Kivirágzik a föld, és vétek lenne nem ölelni két kézzel.

A lélek tehát értem kel fel? Vagy az én saját lelkem kel fel tudtom és beleegyezésem nélkül? Hogy tud a föld virágozni? Miért lenne vétek nem eltiporni a rügyező virágocskákat? Illetve hogy néz ki pontosan egy ember, aki két kézzel öleli a földet? Ó, bárcsak láthatnám, ahogy az összes Bagossy testvér két kézzel öleli a földet! De csak hogy a héten se maradjunk a magyar popzene leggyakrabban használt szava, a „hazatérés” nélkül, a refrénben csak azért szerepel egy teljesen indokolatlan lány is, hogy „elkísérjen”, és hogy legyen valaki, akinek „a szíve velem hazatérjen”.

A videóban egy digitális multimédiamunkás dolgozik home office-ban, karanténban. A külvilágot csak VR-szemüvegen keresztül láthatja, de ha jól értem, fizikailag is megjelenik a külvilágban, csak bekötött szemmel, így szaladgál egy erdőben. Hát akkor vigyázni kellene, nehogy aztán ne lássa a fától az erdőt. Két perc után a főhős kezd becsavarodni, valószínűleg Rousseau üvölt a fejében, hogy „vissza a természetbe, gyökér”. A belső hangnak engedelmeskedve kitárja a stúdiója kapuit, és kiszabadul, egyből a Windows-lankás háttérképre, felsétál egy dombra, és jó előre gondolkodva elültet egy karácsonyfát. Egyébként ezen a héten a trendingben nekem ez a klip tetszett a legjobban, különös tekintettel Korpos András főszereplő játékára.

Herceg x Tóth Andi – Dilemma

Tóth Andi egy sugar daddyvel él együtt egy fullpanorámás, ikeás bemutatóteremben, ahol kocsis módjára veszekednek egymással, mígnem a sugar daddy akkorát csap az asztalra, hogy még a kis bogyós karkötője is elszakad, ezzel érzékeltetve, milyen sérülékeny lehet a kötelék két ember között. Bármilyen fájdalmas is lehet ez a konfliktus, Tóth Andi kibírja, hogy ezen a héten ne sírjon, cserébe viszont két vasat tart egyszerre a tűzben.

A sugar daddy jól tartja, elhalmozza minden földi jóval, például Michael Korst hoz neki ajándékba (bizony, ez is benne van a szövegben, aki nem hiszi, járjon utána). Ezzel szemben titokban kalandokra vágyik, és arra, hogy a hakuna matata életérzés jegyében inkább összejöhessen az egyik napról a másikra élő herceggel. Ez a herceg nem más, mint Herceg Dávid, aki pedig nem más, mint a magyar The Weeknd (A Hétvg). Ha már itt tartunk, Tóth Andi pedig a magyar J-Lo (Jé-Le). A herceg nem fehér lovon érkezik, hanem egy igazi amerikai rendőrautóval, ami előtt egyre lejjebb guggol egy üres parkolóban. Ha menni kell, hát menni kell.

Egy következő, de időben korábban történő jelenetben sugar daddy és baby együtt látogatnak el egy Herceg-koncertre, és láthatjuk, ahogy Andi húsevő növényként csúnyán kelepcébe csalja a pultnál egyedül whiskey-ző Herceget, aki nem is sejti, hogy egy aranyásó horgára akadt. Vissza a jelenbe: Andi, aki két szerelme között képtelen választani, másfél percenként átöltözik otthon, 02:36-tól szaténköntösben flangál a lakásban. Ettől a herceg úgy beindul, hogy felkapcsolja a világítást, és bekapcsolja a piros-kék villogót a rendőrautóján, ezzel is demonstrálva, hogy tényleg carpe diemes srác, nem számít neki a holnap (felesleges áramfogyasztás, akkumulátor és izzók élettartamának csökkenése, fényszennyezés).

Végül Herceg megígéri, hogy megváltozik, és reméli, hogy a Jóisten majd megbocsájt. Lehet, hogy Curtis közbenjárását is kérhetné az ügyben. A videó végén a Herceg illetéktelen behatolóként betör a sugarbirtokra, és ellopja Andi szívét. Aki kíváncsi egy amerikaiaskodó–magyar–latin–reggaeton dalra, ne habozzon, katt a linkre!

ATIS X IMIR – MEG VAN ÍRVA

Nem lehet ekkora kontraszt egy férfi kinézete és hangja között! Imir egy cuki kis selypítős, sapka nélküli kerti törpe, szemei kedvesek, szakálla puha. Legszívesebben megölelgetném és meghívnám egy langyos habos kakaóra. De az is lehet, hogy Imir nem más, mint a behéliumozott Gődény György. Ezt a konteót erősíti, hogy a Meg van írva című klipje azon a Hősök terén játszódik, ahol Gődény pont a héten tartott tüntetést. Véletlen volna? Kötve hiszem.

Hogy a dalról is írjak végre: Imir sorsunk eleve elrendeltetettségéről énekel, tudniillik sorsunk meg van írva a (nem is akármilyen, hanem a) NAGYkönyvben. Közben a szám másik előadója, Atis jóval konkrétabb, és elárulja, hogy felette van Isten, alatta viszont egy Chrysler (sic!). Végre témánál vagyunk újra, autómárkák a popzenében, az új kedvencem! Ráadásul Istennel együtt említve a szakrális és a profán világot hídként köti össze Atis, csakúgy, mint két autókereket a tengely.

De vissza a szöveghez: azt is megtudjuk, hogy ha már Chrysler, Atis Gyengéje a 300C. De Atis itt nem áll meg, önismerete nem hagyja nyugodni, és végül csak kiböki, hogy Rolls Royce Phantomot kívánna a vére.

De senki se aggódjon, mert Atis higgadt marad, nem kapkod, kivár, és ha ló nincs, szamár is jó alapon beéri addig a Chryslerrel is. A szerénység, a lemondás, a nélkülözés mellett azért egy kis házikó és egy kis medencécske is dukál neki, de Atis nem irigyli ezt másoktól sem: „azt kívánom neked is, csináld meg a szerencséd”. Itt kicsit összezavarodtam, ugyanis ha sorsunk meg van írva a nagykönyvben, hogy bízhatjuk mégis az egyénre a saját boldogulását? De tudom, megint túlgondolom, nem ez itt a lényeg. Sokkal inkább két vágókép, két újabb márka, amelyek bizony nem mások, mint a BMW és a Merci. Körbeértünk, vissza az origóhoz, végre mindenki megkapta, amit akart!