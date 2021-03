YouTube-diszkó 10. hét

YouTube-diszkó sorozatunkban a felkapott YouTube-videóklipeket elemezzük.

Lássuk, mit szerettek nagyon a héten!

Kis pénz, kis zene, nagy pénz, nagy zene. A héten minden eddiginél anyagiasabb a magyar popzene, a legnagyobb slágerek témája a pénz, letaszítva a trónról a szerelmi csalódást. Persze azért abból is jut, egyszer háromszög formában, egyszer pedig a szépségszalonban. Ezenkívül még az is kiderül, hogy nincsen rózsa tövis nélkül.

Bruno x Spacc – Piszkos Pénz ft. Essemm 3/3

Bruno x Spacc kikerülhetetlen szereplői a trendingnek, hetek óta több videóval is a topon vannak. Ezt ők is tudják, és Janus Pannoniust megszégyenítő költői öntudattal dörgölik az orrunk alá a szöveg legelső két sorában:

Zsinórban három, kezd ijesztő lenni Újra a topon nem tudnak mit tenni

És tulajdonképpen igazuk is van. Nem tudunk mit tenni, hiszen a zene jó, a szövegek jók, a klipek jók. Az egy másik kérdés, hogy egyáltalán nem hiszem el nekik, hogy bandájuk van, vádlottak voltak, fegyverrel járnak, cellában ülnek stb. A legnagyobb bűncselekmény, amit kinézek belőlük, az az, hogy apu slusszkulcsa mellől ellopnak egy ötezrest a kisasztalról. De miért is kellene bűnözőknek lenniük? Színház az egész világ, ez egy ilyen zsáner, ők pedig fiatalok, szépek és menők. És okosak is, mert találtak valakit, aki átbillenti a mérleget a karcosabb oldalra. 01:45-nél megjön Essemm nagybácsi, és rendet tesz. Neki már elhiszem, hogy tudja, milyen egy gengszter, testét tetkók borítják, szemén napszemüveg, unokaöccseit márványasztalhoz ülteti és whiskey-vel itatja.

Minden hétre új Bruno x Spacc-számot a trendingbe! Csak így tovább, „fiatal bajnokok”!

Rácz Gergő x Orsovai Reni – A titkod nem leszek

Rácz Gergő a magyar popzene Tom Cruise-a. Örök túlélő, képtelen öregedni, és mindig tudja, mi kell a közönségnek. Sőt, a sikert is ugyanolyan magabiztosan szállítja, mint minden idők legmegbízhatóbban kasszasikereket hozó színésze. Orsovai Renivel összeszokott párost alkotnak, A Dal első helyét is együtt vitték el tavaly. Legújabb számuk egy kosztümös szerelmi háromszög, ahol Gergő a háromszög befogója.

Hát itt vagyok kicsit beszaladok

Így köszönti Renit egy sármos félmosollyal, amit a platinaszőke szeretője egyáltalán nem viszonoz.

Miért nézel így, mi a bajod? Olyan furcsa vagy, mi a bajod, Hogy a levegő megfagyott?

Csodálkozik álnaivan Gergő, mintha nem is sejtené, hogy Reni visszautasítja, mi több, kikéri magának, hogy egy eltitkolt szeretőcske legyen, és Gergőt móresre tanítandó, rá is csörög a feleségére, és a telefonban kikotyog mindent bűnös kis románcukról. A feleség a hírt hallva fel-alá járkál drága lakásában, felszívja magát, és izzítja a tenyerét, majd feldob egy hatalmas pofont, és a közben hirtelen hazaérő Gergőt úgy alárántja, hogy az attól kódul. Fogja is pirosodó arcát, de itt hirtelen véget ér a történet, és sosem derül ki, végül Gergő a két csaj közül a padlóra esik-e.

Essemm – Nincs az a pénz

Essemmet a héten nagyon érdekli a pénz. A „Piszkos pénz” után (lsd. kettővel feljebb) most itt a „Nincs az a pénz”. Még a baseballsapkája is P betűs. És hát ki ne szeretné a pénzt? Végre egy előadó, aki tud valamit küldeni mindenkinek, aki szereti. Szeretjük is bizony, és olyan jólesik hallgatni egymás után 8-szor (soronként)! Ez már Funktasztikusnak is bejött, aki szintén egész pontosan nyolcszor mondja ki a pénz szót a Pénz című számában. Véletlen volna? Szerintem ez egy igazi háttérhatalmi összeesküvés, és most jól lebukott az összes háttérrapper.

Essemm azért eggyel komolyabban tolja a szekeret, sárga Audijához sárgába öltözik, és még háttértáncosokra is van pénze, ugye. A zene, a hangszerelés, a szöveg, a rappelés és a klip tökéletes egységet alkot, egyáltalán nem véletlen, hogy Essemmet kétszer is látjuk a héten a legfelkapottabbak között. Hiába magyar előadó, világszínvonalú siker, hogy aktuálisabb Eminemnél, hiszen pár nappal előbb szólt be a TikTok-generációnak a nagy öregnél:

Mi a szart tudtok egyáltalán a rapről, mondd csak Még buta kis tinik vagytok dzsí, nehogy odaoltsak

Edith – Viszlát

Despacito a szépségszalonban! Szegény Edith elment műkörmöshöz a karantén előtti utolsó nap, de bent ragadt záráskor, és most nem tud kijutni. A Való Világ-szerű emberkísérlet során Edith különböző praktikákat vet be, hogy elüsse az időt, így biztosítva magának mentális egyensúlyát, ami elengedhetetlen a túléléshez. Sajnos a fűtést lekapcsolták, ezért szegény Edith lila nyakprémes kabátban áll a tükör előtt, és onnan teszi helyre exét. A rímekkel, szótagszámmal, időmértékkel mit sem törődik, minek is, még hetek, mire leghamarabb kiszabadul. Vigyázat, spoiler: azért a videó vége felé feldob egy dajert, és végül elmenekül a tetőn. De a cél maga az út, a lényeg a bent töltött idő. És a szavak, mondatok ereje:

Hányszor mondtam hogy ne szekálj, Ezért most utunk kettévállt

Ezt olvashatjuk a videó alatt a dalszövegben. Csattanós pofon a nyelvtannáciknak. Ha nem tetszik a YouTube, irány a könyvtár, stréberek!

Feledjük el azt, mi köztünk volt, S a sok emlék, mi hozzád visszahúz, Kitörölöm végleg magamból, Elég volt ezt most itt lezárom.

Minek a rím, ha anélkül is lehet dübörögni a trendingben? De ne is ragadjunk le pusztán a formánál: sosem gondoltam volna, hogy a kitörlés helyet kaphat dalszövegekben. Egy új ajtót nyitott ki Edith (hátsó ajtót), végre szabad az út, bilisek, totyogók, zsíros deszkások, szevasztok!

És az életem visszaáll, Rád most már senki se vár,

Micsoda nyelvi lelemény! Kivirágzik a gondolatritmusos verselés, vagyis ami a szívemen, az a számon, miért válna el egymástól az irodalmi és az sms-nyelv?

Mai napig nem tudom, Hogy uzzelek ki a gondolataimbol De úgyis egyszer majd ez sikerul Tudom hogy minden érzés egyszer majd elhidegul

Kinek van ideje ékezetekkel szöszölni? Az ékezet annyira 2020, igazából csak azt csodálom, hogy miért nem lehet az egész dalszöveget emotikonokkal leírni.

Előfordulhat azonban, hogy csak én látom a nyelvújító szándékot. Meglehet, hogy nincs ebben semmiféle tudatosság, egyszerűen csak arról van szó, hogy ez a szöveg össze lett ollózva az összes eddigi magyar csalódott szerelmes szám közhelyes félsoraiból. Talán nem más, mint egy mesterséges intelligencia írta? Ez esetben forradalmi áttörésnek vagyunk szem- és fültanúi, mert a magyar YouTube-ozók többen néztek egy MI alkotta tartalmat, mint Meghan és Harry Oprah interjúját.

De ki az a napszemüveges, koktélt szürcsölő fiú, aki tíz másodpercenként feltűnik, és semmi mást nem csinál, csak ütemre bólogat? A megoldásokat levélben várjuk.

Balogh Kevin – Loli lulugyi

Sok bonyodalom egy szál rózsa körül. Helyszín: Várkert bazár előtti rakpart. Este. Három lány közeledik a kamera felé. A középső kezében egy szál piros rózsa. De nincsen rózsa tövis nélkül, felismeri ezt a lány is, és egy hanyag mozdulattal elejti a virágot. Észreveszi ezt az éppen őt sztalkoló két fiatal fiú is, és egyikük (Kevin) lehajol, felveszi, és mutatja társának, hogy irány a csaj, végre van indokuk, miért követik.

Itt azonban a párhuzamos szerkesztés elvét követve átvágunk belsőbe, és Kevin már egy meganimált pipacsmező előtt énekel H&M-es fehér garbóban és kockás zakóban. Itt már érezzük, a virág allegorikus, így állandó visszatérő eleme lesz a videónak. Vissza a cselekményhez: Kevin igyekszik fel a Várkert bazárba, és belebotlik a fentről lefelé siető, a csordától leszakadó lányba. Nonverbális kommunikációs eszközök segítségével Kevin kideríti, hogy a rózsát elhagyó lány még a csordával lehet, és újult erővel indul meg felfelé az emelkedőn.

Itt fontos említést tenni a képi eszközökről is: a kézikamera egy fejlámpával varázsol fényt az éjszakába, így követi a szereplőket, amolyan éjjel-nappal budapestesen. Mi, nézők, ebből már biztosan tudjuk, hogy őszinte, naiv filmkészítéssel van dolgunk, ha tetszik, egy dogmafilmmel. Újabb helyszín: egy elegáns fehér teremben vagyunk, egy díszkandalló körül táncol Kevin és a főhős lány, már a rózsával a kezében. Először is, csak óvatosan a kandalló begyújtásával, nehogy megperzselődjön az ötven fehér rózsaszál a tetején, másodszor pedig hogy kerül oda a lány? Hogy került vissza hozzá a rózsa? Létezik, hogy elvették tőlünk az együtt szurkolás élményét?

Becsapva érzem magam, mintha egy focimeccs első félidejének közepén valaki elárulná a végeredményt. Most már csak esztétikai élmények reményében nézem tovább a videót. De hoppá! Micsoda váratlan fordulat! Kevin nem találta a felső szinten a lányt, újra lent próbálkozik, besietne egy kapun, de közben összeütközik egy magányosan, pokrócba csavarva sétálgató idegen lánnyal, és szegény virágszál (mármint a rózsa) újra a földre esik. Együtt hajolnak le érte, kezük összeér, a pillantás megtörténik, de Kevin szívében nincs már hely újabb szerelmeknek, türelmetlenül legyint egyet, és újra nekiiramodik követni az eredetileg kiszemelt vadidegen lányt.

Nem jár sikerrel, ezért odahívja barátait, és egy nagy értékű luxusautóba ülnek, hogy gyorsabban tudják átfésülni a terepet. Tizenkét méterrel arrébb meg is állnak, hiszen megvan a nagy ő, aki épp egy bezárt, elsötétített üvegajtót próbál kinyitni. Kevin ismét lemarad róla, de újra a fehér terembe vágunk, ahol a lány már várja a rózsával a kezében belépő Kevint (?), aki kicsit vörös fejjel, kicsit zavarban, rágózva átnyújtja a meghurcolt rózsaszálat. Én hirtelen azt várom, hogy rákezd a Gaudeamus Igiturra, annyira ballagásos az egész. Majd leülnek két krémszínű fotelbe, és kezeznek. Végül a lány feketébe öltözik, átköltözik a kanapéra és egyedül szagolgatja a rózsát. Még mindig jobb, mint alulról az ibolyát.

Kevin névre szóló dalok készítését is vállalja (ahogy ez a videó alatti leírásban olvasható), ajánlom az összes szerepelni vágyó floristának és füvésznek. Vagy füvesnek.