YouTube-diszkó 15. hét

Hú de kemények vagyunk a héten! Mindenre gyúrunk, csak agyra nem. Szabad fotózni akkor is a péniszünket, ha az kicsike? Baj, ha az egész arcunkat takarja a maszk, csak a szánkat nem? Lehet szexi a csimpánzcsöcs? Ezekre a kínzó kérdésekre kapunk választ a héten a legfelkapottabb YouTube videókból.

TIRPA feat TIAH - GYÚRJÁ RÁ

Már az első másodpercben éreztem, hogy ez a hét legerősebb tartalma lesz. Ennyire gusztusosan még Majka sem tudja ajánlani a pizzát, ahogy Tirpa harapja barnára festett arccal. Nyugi, nem blackface, csak gyúrós. Ugyanis a héten Tirpa a legkigyúrtabb. Konditerem, benne jó seggű csajok lépcsőznek, fehérjeporok, futógépek, tükör előtt pózolás: ezeket figurázza ki a szöveg és a klip.

Aki ránk néz, azonnal megmondja, hogy én többet gyúrtam mitől vagy így felfújva, Tirpa? Léggömbbel kúrtam

Így kezdődik a szöveg, és itt már sejtjük is, hogy nem tésztát gyúrnak majd, hanem sokkal inkább agyra. Közben Tirpa azt reméli, hogy a sok büntetőfékező, BMW-vel egyszerre két helyre parkoló, Sound bérletes kigyúrt kopasz majd nem érti a szöveget (várd csak ki a klip végét!). De, ha értik is, csak addig szívják fel magukat, amíg meg nem látják Tirpa narancssárgára mázolt alsógatyában pózolós testét. Ott ugyanis egész biztosan minden mérgük elszáll.

Itt szórja a savat rád egy dagadt farok Nálad többet baszok, pedig nézz rám, egy malac vagyok

Így pozicionálja magát a főhős, majd megérkezik Tiah, és ő sem óvatoskodik:

Szerelmes vagy magadba, mint egy igazi köcsög De hiába gyúrsz, ha kicsi az agyad meg a pöcsöd Szőrtelen a tested, mint egy újszülött csecsemő A tesztoszteron szuritól a palinak is csecse nő

Jó zene, jó szöveg, jó klip, és amíg M. Richárd nincs szabadlábon, nem kell tartaniuk a megtorlástól.

LMEN PRALA-POLIZEI

Mit látunk? Mit hallunk? Milyen nyelven van egyáltalán? Mi a baj velem, ha ez nekem tetszik?

Szeretnék idézni a szövegből, hogy aki nem látta még, el tudja képzelni, de ez sajnos lehetetlen. Csak a tizenkettedik sorban hallom ki az első magyar szót, de addigra már azt figyelem, Lmen Prala feje miért ilyen hatalmas a videóban. Na, de közben mégis kihallok egy sort:

Én bűnöző akartam lenni bébi Most meg repsztárnak hívtok Mint mikor prostiknak Tisztára mostuk az Eurót Nem kamuzok, more!

Lmen Prala az egyetlen hazai előadó, akinek jól áll, ha azt énekli:

Bumm, sákálá, ééé Bumm, sákálá, óóó

Ezen kívül jól áll még neki a gengelés az utcán, a gyúrás, a driftelés, az utcai bunyó, de még a fellógatott féldisznók közti sétálás is a vágóhídon. Azért, mert úgy éli meg helyettünk ezeket a piszkosul romantikus dolgokat, hogy közben nem félünk tőle. Vagy csak pont annyira, amennyire kell. Nehéz a bunkóságot magas szakmai színvonalon hozni, még nehezebb a gengszter életet hitelesen bemutatni úgy, hogy közben az ember kulturális terméket készít. Lmen Prala ezt csípőből tudja, és még a képünkbe is röhög:

Megin’ azt mondják, hogy nem rap Mi-mi-mi a faszom ez, techno? Szelfitek dicpic, Civilbe csicskák vagytok Faszfej disznók

Menő a klip, égett gumi és életszagú, és nagyon jók a vizuális effektek. Az utolsó kép pedig fantasztikus, ahol egy kitakart arcú biztonsági őr ezt kéri:

Ne kamerázzál, légy szíves, engem!

TIAH - Faux

Tiah egyáltalán nem tétlenkedett a héten, két számmal is a felkapottak között. Ezúttal viszont nem egyedül rajta van maszk. Kicsit félreértelmezte a maszkviselési szabályokat, ugyanis mindig van rajta, csak épp a haja, szeme és a szája lóg ki belőle. De különben hogyan tudna ilyen dühösen reppelni, igaz?

Legyen a szenvedés hosszú Hogy megtanulják, ez a rossz út Mennydörgés, villám, monszun Enyém a harag és tied a bosszú

Hogy miért nem gyakorolja Tiah a megbocsájtást? Hogy miért nem tud nagyvonalú lenni ellenségeivel? Azért, mert egy

Pénzéhes kétszínű olcsó szar vagy Neveletlen suttyók, kik elitkednek A netről olvasnak, de nem ismernek A hátad mögött soha nem a szépet mondja De ha veled van, a faszodat is széjjel szopja

Hát mernék ezek után bármi rosszat írni? Hülye lennék! Ki akarná magára húzni egy terrorista maszkos csaj bosszúját, akinek a haverja már a klip tizenkettedik másodpercében egy csomagtartóban jól megrugdos valakit?

Tiah a szövegben az őszinte emberek eltűnését siratja, és felhatalmazva érzi magát, hogy megbüntesse „ezeket a faszfejeket”. Örüljünk, hogy nem Tiah a legfőbb ügyész, de annak is, hogy a héten kétszer is hallhatjuk, mert nem csak az áll neki jól, ha viccel, de az is, ha kemény.

Halott pénz feat. Ohnody - Többet kéne mosolyognom

Ismét egy dal a Halott pénztől. Ahogy ígérték, hetente többször is jelentkeznek, és természetesen újra a trendingben landolnak. Ezúttal is a szív a fő metafora táptalaja, múlt héten még vicceltem ezzel, de úgy látszik, valóban képtelenek elszakadni tőle. De zeneileg legalább újítottak: ezt a duettet ezúttal nem a két énekes adja elő, Járai Márkot Ohnody váltja, ami nem csoda, hiszen ez egy szerelmi ballada.

Többet kéne mosolyognom De nem bírok a széllel bánni Belefújja a könnyeket Belefújja, ha nélküled vagyok

A refrénnel kezdődik a szám, többször is halljuk egymás után, és én sokadik hallgatásra sem tudom megérteni, hogy hova fújja a szél a könnyeimet. A szemembe? A szememből valahova máshova? Magába a szélbe? A másik szemébe? Jó lenne tudni, hiszen nyilván fontos, különben nem erre futna ki a refrén. Ezen kívül azt sem értem, miért módosító körülmény az, ha nélküled vagyok? Ha itt vagy, tapadnak a könnyeim a retinámhoz? Netán elállod a szél útját? Vagy csukva van a szemem, nehogy belefújják a könnyeimet valamibe? De mit értetlenkedem itt, hiszen nyilvánvalóan arról lehet szó, hogy ha itt vagy, mosolygok, ha nem vagy itt, sírok.

Az ész és a szív küzdelme, illetve a társ hiányának és birtoklásának értékszembesítése adja a szöveg gerincét, néha egész jó ötletekkel:

Teszek egy lépést, megbotlasz bennem Húzlak magammal, nem kéne ezt tennem Lefejtem magamról gyönge karodat Enged a varrás de sokára szakad

Tetszik a szám intim hangvétele, és a Dávidtól megszokott őszintesége. Hozzá képest nekem Ohnody kicsit maníros, és túlságosan affektálva énekel. Ez a szám egynek jó, de én a magam részéről nagyon várom a többit, vagy inkább hallgatnám a múlt heti Gazdag vagy szegényt.

Rúzsa Magdolna - Szembeszél

Rúzsa Magdi megszerezte Calvin Harris egy öt évvel ezelőtti félkész demóját, és ráénekelte a magyar popzene elmúlt 30 évének legelhasználtabb szavait. Közben azt várja tőlünk, hogy elhiggyük neki, hogy mit sem törődve a holnappal, tiniként hajnalig bulizik. Vagy csak piszkosul korán kel, megelőzve a napot, hogy romantikázhasson a Margit-szigeten:

Holnaptól együtt nézzük hol kel fel a nap Ketten hunyorgunk a Margithíd alatt

De közben azt is szeretné látni, ahogy

ring a hold a Dunán

vagy

múlnak a napok és órák

Sőt, érezni akarja éjjel-nappal a szembeszelet. Attól félek, Magdi szervezete nincs felkészülve ilyen roppant igénybevételre, naponta legalább 7, de általában 8 óra alvás javallott, ráadásul az arcát is nagyon ki fogja csípni az a fránya szembeszél. Mondjuk, legalább egyedül nem lesz:

Van hogy fúj a szembeszél A hangom mindig elkísér

Annyiszor hallottam már az elkísér, hazakísér, hazatalál kifejezéseket a magyar popban (utóbbi címmel már Magdinak is van egy száma), hogy eljött az idő, hogy feltegyem a kínzó kérdést:

Mi a francért kell mindig mindenkit kísérgetni? Miért nem lehet egyedül menni valahova végre? Miért olyan nagy szó, ha valaki megtalálja az utat haza? Naponta 8 milliárd embernek sikerül. Sőt, az állatok is képesek erre. És miért olyan átkozottul különleges dolog, ha a hangja elkíséri? Az lenne a fura, ha nem tenné. Ha Magdi mondjuk állna egy színpadon, de a sértődött kis hangja nem jött volna vele, inkább egyedül otthon duzzogva káromkodna, Magdi pedig csak meleg levegőt lihegne a mikrofonba.

A klipben fiatal lányok carpe diemkednek, közéjük szeretne tartozni Magdi is, de ahhoz frissíteni kellene a szótárat, mert nem gondolom, hogy a Z generációt egy picit is érdekelné a „fénykaraván”, a „csillagjegyben való egybeolvadás”, vagy az, hogy „holnaptól örök nyárba fordul át a tél” és „testünkben lángol a szenvedély”.